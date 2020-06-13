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Футбол в Испании

"Вальядолид" на выезде обыграл "Леганес" в матче чемпионата Испании по футболу

Первый гол стал самым быстрым пропущенным мячом "Леганеса" в чемпионате Испании в истории
Футболист "Вальядолида" Рубен Алькарас (слева) EPA-EFE/Ballesteros
Описание
Футболист "Вальядолида" Рубен Алькарас (слева)
© EPA-EFE/Ballesteros

ТАСС, 13 июня. "Вальядолид" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Леганес" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Забитыми мячами у гостей отметились Энес Унал (2-я минута) и Рубен Алькарас (54), у хозяев - Оскар (83, пенальти). Первый мяч стал самым быстрым пропущенным голом "Леганеса" в испанском чемпионате в истории, Унал отличился на 102-й секунде игры.

"Вальядолид" поднялся на 14-е место в турнирной таблице первенства, набрав 32 очка, "Леганес" идет на предпоследней, 19-й позиции, имея в активе 23 балла. В следующем туре "Вальядолид" 17 июня примет "Сельту", в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов, а "Леганес" днем ранее на выезде сыграет с "Барселоной".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня, вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона27184563-3158
2Реал27168349-1956
3Севилья28148641-2950
4Реал Сосьедад27144945-3346
5Хетафе28137838-2746
6Атлетико271112431-2145
7Валенсия281110739-4043
8Вильярреал281251145-3841
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао27910829-2337
11Осасуна27810934-3834
12Леванте281041433-4134
13Бетис28891138-4533
14Вальядолид287111025-3432
15Алавес28881229-3932
16Эйбар27761427-4127
17Сельта285111222-3526
18Мальорка27741628-4425
19Леганес28581522-4123
20Эспаньол28581525-4623

 

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