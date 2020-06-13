"Вальядолид" на выезде обыграл "Леганес" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 13 июня. "Вальядолид" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Леганес" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
Забитыми мячами у гостей отметились Энес Унал (2-я минута) и Рубен Алькарас (54), у хозяев - Оскар (83, пенальти). Первый мяч стал самым быстрым пропущенным голом "Леганеса" в испанском чемпионате в истории, Унал отличился на 102-й секунде игры.
"Вальядолид" поднялся на 14-е место в турнирной таблице первенства, набрав 32 очка, "Леганес" идет на предпоследней, 19-й позиции, имея в активе 23 балла. В следующем туре "Вальядолид" 17 июня примет "Сельту", в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов, а "Леганес" днем ранее на выезде сыграет с "Барселоной".
Чемпионат Испании возобновился 11 июня, вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|27
|18
|4
|5
|63-31
|58
|2
|Реал
|27
|16
|8
|3
|49-19
|56
|3
|Севилья
|28
|14
|8
|6
|41-29
|50
|4
|Реал Сосьедад
|27
|14
|4
|9
|45-33
|46
|5
|Хетафе
|28
|13
|7
|8
|38-27
|46
|6
|Атлетико
|27
|11
|12
|4
|31-21
|45
|7
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|8
|Вильярреал
|28
|12
|5
|11
|45-38
|41
|9
|Гранада
|28
|12
|5
|11
|35-33
|41
|10
|Атлетик Бильбао
|27
|9
|10
|8
|29-23
|37
|11
|Осасуна
|27
|8
|10
|9
|34-38
|34
|12
|Леванте
|28
|10
|4
|14
|33-41
|34
|13
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|14
|Вальядолид
|28
|7
|11
|10
|25-34
|32
|15
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|29-39
|32
|16
|Эйбар
|27
|7
|6
|14
|27-41
|27
|17
|Сельта
|28
|5
|11
|12
|22-35
|26
|18
|Мальорка
|27
|7
|4
|16
|28-44
|25
|19
|Леганес
|28
|5
|8
|15
|22-41
|23
|20
|Эспаньол
|28
|5
|8
|15
|25-46
|23