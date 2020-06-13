"Вальядолид" на выезде обыграл "Леганес" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 13 июня. "Вальядолид" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Леганес" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами у гостей отметились Энес Унал (2-я минута) и Рубен Алькарас (54), у хозяев - Оскар (83, пенальти). Первый мяч стал самым быстрым пропущенным голом "Леганеса" в испанском чемпионате в истории, Унал отличился на 102-й секунде игры.

"Вальядолид" поднялся на 14-е место в турнирной таблице первенства, набрав 32 очка, "Леганес" идет на предпоследней, 19-й позиции, имея в активе 23 балла. В следующем туре "Вальядолид" 17 июня примет "Сельту", в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов, а "Леганес" днем ранее на выезде сыграет с "Барселоной".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня, вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.