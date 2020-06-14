"Наполи" сыграет с "Ювентусом" в финале Кубка Италии по футболу

ТАСС, 13 июня. "Наполи" на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с "Интером" в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу. Первая встреча, которая прошла 12 февраля в Милане, завершилась победой "Наполи" со счетом 1:0, команда из Неаполя вышла в финал.

В субботнем матче в составе хозяев отличился Дрис Мертенс (41-я минута), у "Интера" прямым ударом с углового забил Кристиан Эриксен (2). Мертенс забил 122-й гол за клуб во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи", обогнав Марека Гамшика. Матч прошел при пустых трибунах.

Чемпионат и Кубок Италии были приостановлены в начале марта по причине пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 20 июня. В кубковых встречах отменено дополнительное время, при равном счете предусмотрена серии пенальти.

В решающем матче "Наполи" сыграет с "Ювентусом", который в полуфинале оказался сильнее "Милана". Финал пройдет 17 июня в Риме. "Наполи" в десятый раз вышел в финал, на счету клуба пять побед в турнире. "Ювентус" чаще всех побеждал в кубке страны, в активе туринской команды 13 побед и пять серебряных медалей.

Из пятерки ведущих чемпионатов возобновились первенства Германии и Испании. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня.