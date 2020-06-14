Болельщик выбежал на поле во время матча "Барселоны", проходящего без зрителей

ТАСС, 14 июня. Фанат выбежал на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Мальоркой", который проходит при пустых трибунах.

Болельщик был в форме сборной Аргентины и пытался обняться и сфотографироваться с форвардом каталонской команды Лионелем Месси. Его остановили сотрудники безопасности.