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Футбол в Испании

Болельщик выбежал на поле во время матча "Барселоны", проходящего без зрителей

Фанат был в форме сборной Аргентины и пытался сфотографироваться с Лионелем Месси
Описание
© AP Photo/Francisco Ubilla

ТАСС, 14 июня. Фанат выбежал на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Мальоркой", который проходит при пустых трибунах.

Болельщик был в форме сборной Аргентины и пытался обняться и сфотографироваться с форвардом каталонской команды Лионелем Месси. Его остановили сотрудники безопасности.

Сама встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Барселоны".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.

Теги
ИспанияМесси, Лионель
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