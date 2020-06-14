Болельщик выбежал на поле во время матча "Барселоны", проходящего без зрителей

ТАСС, 14 июня. Фанат выбежал на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Мальоркой", который проходит при пустых трибунах.
Болельщик был в форме сборной Аргентины и пытался обняться и сфотографироваться с форвардом каталонской команды Лионелем Месси. Его остановили сотрудники безопасности.
A pitch invader got into Barcelona's closed-doors La Liga match vs. Mallorca pic.twitter.com/qFyLYoWoaw— B/R Football (@brfootball) June 13, 2020
Сама встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Барселоны".
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.