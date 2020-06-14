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Футбол в Испании

"Барселона" одержала разгромную победу в первом матче после паузы в чемпионате Испании

Каталонский клуб победил "Мальорку" со счетом 4:0
Футболисты "Барселоны" EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Футболисты "Барселоны"
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 14 июня. "Барселона" в гостях со счетом 4:0 обыграла "Мальорку" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Артуро Видаль (2-я минута), Мартин Брейтуэйт (37), Жорди Альба (80) и Лионель Месси (90+3). Брейтуэйт стал третьим датским игроком в истории "Барселоны", забившим за клуб в национальном чемпионате, после Микаэля Лаудрупа и Аллана Симонсена.

В начале второго тайма, несмотря на то что матч проходил при пустых трибунах, на поле выбежал болельщик в форме сборной Аргентины и сделал селфи с Месси. Затем его увели сотрудники безопасности.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице первенства, набрав в 28 матчах 61 очко, "Мальорка" располагается на 18-м месте, находясь в зоне вылета с 25 очками.

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона28194567-3161
2Реал27168349-1956
3Севилья28148641-2950
4Реал Сосьедад27144945-3346
5Хетафе28137838-2746
6Атлетико271112431-2145
7Валенсия281110739-4043
8Вильярреал281251145-3841
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао27910829-2337
11Осасуна27810934-3834
12Леванте281041433-4134
13Бетис28891138-4533
14Вальядолид287111025-3432
15Алавес28881229-3932
16Эйбар27761427-4127
17Сельта285111222-3526
18Мальорка28741728-4825
19Леганес28581522-4123
20Эспаньол28581525-4623
Футбол в Испании
Болельщик выбежал на поле во время матча "Барселоны", проходящего без зрителей
Фанат был в форме сборной Аргентины и пытался сфотографироваться с Лионелем Месси
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