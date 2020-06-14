"Барселона" одержала разгромную победу в первом матче после паузы в чемпионате Испании

ТАСС, 14 июня. "Барселона" в гостях со счетом 4:0 обыграла "Мальорку" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
Забитыми мячами отметились Артуро Видаль (2-я минута), Мартин Брейтуэйт (37), Жорди Альба (80) и Лионель Месси (90+3). Брейтуэйт стал третьим датским игроком в истории "Барселоны", забившим за клуб в национальном чемпионате, после Микаэля Лаудрупа и Аллана Симонсена.
В начале второго тайма, несмотря на то что матч проходил при пустых трибунах, на поле выбежал болельщик в форме сборной Аргентины и сделал селфи с Месси. Затем его увели сотрудники безопасности.
"Барселона" лидирует в турнирной таблице первенства, набрав в 28 матчах 61 очко, "Мальорка" располагается на 18-м месте, находясь в зоне вылета с 25 очками.
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|28
|19
|4
|5
|67-31
|61
|2
|Реал
|27
|16
|8
|3
|49-19
|56
|3
|Севилья
|28
|14
|8
|6
|41-29
|50
|4
|Реал Сосьедад
|27
|14
|4
|9
|45-33
|46
|5
|Хетафе
|28
|13
|7
|8
|38-27
|46
|6
|Атлетико
|27
|11
|12
|4
|31-21
|45
|7
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|8
|Вильярреал
|28
|12
|5
|11
|45-38
|41
|9
|Гранада
|28
|12
|5
|11
|35-33
|41
|10
|Атлетик Бильбао
|27
|9
|10
|8
|29-23
|37
|11
|Осасуна
|27
|8
|10
|9
|34-38
|34
|12
|Леванте
|28
|10
|4
|14
|33-41
|34
|13
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|14
|Вальядолид
|28
|7
|11
|10
|25-34
|32
|15
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|29-39
|32
|16
|Эйбар
|27
|7
|6
|14
|27-41
|27
|17
|Сельта
|28
|5
|11
|12
|22-35
|26
|18
|Мальорка
|28
|7
|4
|17
|28-48
|25
|19
|Леганес
|28
|5
|8
|15
|22-41
|23
|20
|Эспаньол
|28
|5
|8
|15
|25-46
|23