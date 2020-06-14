Федерация современного пятиборья России намерена провести Кубок Кремля осенью 2020 года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Несмотря на пандемию коронавируса, Федерация современного пятиборья России (ФСПР) намерена провести в сентябре 2020 года Кубок Кремля и уже заручилась поддержкой в этом вопросе у столичных властей. Об этом сообщил ТАСС президент ФСПР Вячеслав Аминов.

Пандемия коронавируса стала причиной отмены сотен международных и национальных стартов в 2020 году. Согласно составленному в конце прошлого года календарю, чемпионат России по современному пятиборью должен был пройти в Москве с 16 по 24 августа, Кубок Кремля - 6 сентября.

"Что касается чемпионата России, то мы его точно будем проводить, он состоится в новом комплексе "Северный", - сказал Аминов. - Если говорить про Кубок Кремля, то мы сейчас обзваниваем все национальные федерации, чьи спортсмены традиционно участвуют в этом турнире. Это примерно 12 стран, которые точно хотят, чтобы их пятиборцы опять приехали в Москву. Все зависит от того, какова будет эпидемиологическая ситуация в начале сентября и будет ли налажено нормальное авиасообщение".