Черчесов: cборная России перед матчем ЧМ-2018 воспользовалась сменой тренера у испанцев

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу при подготовке к матчу 1/8 финала домашнего чемпионата мира против команды Испании воспользовалась тем, что у соперника за день до начала турнира сменился тренер. Об этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Фернандо Йерро, который являлся спортивным директором Федерации футбола Испании, сменил на посту главного тренера команды Хулена Лопетеги после того, как стало известно о подписании Лопетеги контракта с мадридским "Реалом". Сборная Испании заняла второе место в своей группе. В матче 1/8 финала на стадионе "Лужники" сборная России выиграла у испанцев, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, россияне победили по пенальти со счетом 4:3. По словам Черчесова, "это [смена тренера] в плюс никогда не идет", и тренеры российской сборной при подготовке к играм изучают штаб соперника, "в частности главного тренера".
"И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет, - сказал Черчесов. - Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик".
Сборная России на домашнем чемпионате мира показала свой лучший результат в истории турнира, впервые выйдя из группы. Подопечные Черчесова дошли до 1/4 финала, где уступили в серии пенальти хорватам.
По словам Черчесова, спустя порядка 30 лет состояние футбола в России изменилось в лучшую сторону, свидетельством тому стало появление около 200 частных футбольных школ. "Я буквально пару дней назад смотрел 1992 год, когда еще сам выступал за "Спартак", и это первые чемпионаты России, на каких стадионах и на каких полях мы играли, и на каких стадионах сейчас играем. "Во двор выходишь, и там нет уже маек с Роналдо. Там есть Головин, Черышев, Дзюба, Жирков и так далее", - сказал он.