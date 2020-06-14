Черчесов: cборная России перед матчем ЧМ-2018 воспользовалась сменой тренера у испанцев

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу при подготовке к матчу 1/8 финала домашнего чемпионата мира против команды Испании воспользовалась тем, что у соперника за день до начала турнира сменился тренер. Об этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" .

Фернандо Йерро, который являлся спортивным директором Федерации футбола Испании, сменил на посту главного тренера команды Хулена Лопетеги после того, как стало известно о подписании Лопетеги контракта с мадридским "Реалом". Сборная Испании заняла второе место в своей группе. В матче 1/8 финала на стадионе "Лужники" сборная России выиграла у испанцев, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, россияне победили по пенальти со счетом 4:3. По словам Черчесова, "это [смена тренера] в плюс никогда не идет", и тренеры российской сборной при подготовке к играм изучают штаб соперника, "в частности главного тренера".

"И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет, - сказал Черчесов. - Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик".

Сборная России на домашнем чемпионате мира показала свой лучший результат в истории турнира, впервые выйдя из группы. Подопечные Черчесова дошли до 1/4 финала, где уступили в серии пенальти хорватам.

По словам Черчесова, спустя порядка 30 лет состояние футбола в России изменилось в лучшую сторону, свидетельством тому стало появление около 200 частных футбольных школ. "Я буквально пару дней назад смотрел 1992 год, когда еще сам выступал за "Спартак", и это первые чемпионаты России, на каких стадионах и на каких полях мы играли, и на каких стадионах сейчас играем. "Во двор выходишь, и там нет уже маек с Роналдо. Там есть Головин, Черышев, Дзюба, Жирков и так далее", - сказал он.