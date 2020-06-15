Попкова: тренировочный сбор горнолыжников в Кабардино-Балкарии проходит прекрасно

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по горнолыжному спорту довольна условиями проведения тренировочного сбора в Кабардино-Балкарии, погода позволяет спортсменам проводить тренировки в слаломе-гиганте. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный тренер сборной России Анастасия Попкова.

"Сбор в Кабардино-Балкарии проходит прекрасно. К счастью, у нас была возможность его организовать благодаря поддержке Минспорта РФ, региональных властей, президента Республики Кабардино-Балкария, руководства курорта "Эльбрус", которые смогли пойти нам навстречу и создать условия, принять нас, - отметила Попкова. - Ребятам приходилось вставать в полчетвертого утра, но у всех прекрасное настроение, все с нетерпением ждали, когда же можно будет встать на лыжи. Все с восторгом ринулись в трассы, упражнения".