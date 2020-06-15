Попкова: тренировочный сбор горнолыжников в Кабардино-Балкарии проходит прекрасно

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по горнолыжному спорту довольна условиями проведения тренировочного сбора в Кабардино-Балкарии, погода позволяет спортсменам проводить тренировки в слаломе-гиганте. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный тренер сборной России Анастасия Попкова.
"Сбор в Кабардино-Балкарии проходит прекрасно. К счастью, у нас была возможность его организовать благодаря поддержке Минспорта РФ, региональных властей, президента Республики Кабардино-Балкария, руководства курорта "Эльбрус", которые смогли пойти нам навстречу и создать условия, принять нас, - отметила Попкова. - Ребятам приходилось вставать в полчетвертого утра, но у всех прекрасное настроение, все с нетерпением ждали, когда же можно будет встать на лыжи. Все с восторгом ринулись в трассы, упражнения".
"Погода отличная, пока мы можем выполнять тренировки даже в слаломе-гиганте, они требуют большой длины трассы. Да, мы тренируемся на высоте 3 800 метров, но это лето, снег тает, с каждым микроциклом возможностей для полноценной трассы все меньше. Первый сбор продлится до 26 июня, потом у нас недельная пауза, второй сбор здесь мы планируем на начало июля, и тогда, возможно, останется возможность только для тренировок в слаломе, там трассы короче. Все будет зависеть от погоды, исходя из нее будем планировать длину этого второго сбора, если повезет, то сможем тренироваться еще две недели", - добавила собеседница агентства.