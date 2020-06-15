Сроки проведения ЧЕ-2020 по самбо в Екатеринбурге будут утверждены в середине июля

Изначально чемпионат Европы в Екатеринбурге должен был пройти в мае текущего года, однако в связи с распространением коронавируса турнир был предварительно перенесен на 17-21 сентября.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сроки проведения чемпионата Европы по самбо, запланированного на сентябрь в Екатеринбурге, будут утверждены в середине июля. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

"Пока эти даты в силе, но мы следим за тем, как будет развиваться ситуация с авиасообщением в Европе. Если все в норме - будем проводить чемпионат в сентябре. Если же будут какие-либо проблемы, можем перенести чемпионат Европы на конец года. В настоящий момент есть договоренность "сверить часы" в середине июля, чтобы понять, что делать дальше", - сообщил Елисеев.

По словам Елисеева, Екатеринбург не прекращал подготовку к чемпионату Европы: "На данный момент никаких проблем с подготовкой нет, она не прекращалась. Так что сомнений в том, что регион будет готов к турниру, нет - все успевают, все будет сделано вовремя".

Решение о проведении чемпионата Европы 2020 года в Екатеринбурге было принято на конгрессе Европейской федерации самбо в испанском Хихоне в 2019 году. Екатеринбург был единственным претендентом на проведение турнира, оргкомитет чемпионата возглавил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.