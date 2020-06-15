Елисеев: условия нахождения на базах пока не позволяют провести сборы для самбистов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборные России по самбо не могут приступить к централизованным учебно-тренировочным сборам на базах, поскольку сегодняшние условия, установленные Роспотребнадзором, не позволят команде полноценно работать. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Да, наши федеральные базы начали работать, но для единоборств, в том числе для самбо, все не так благополучно. Условия, представляемые на базах, на сегодняшний день неприемлемы, поскольку не позволят спортсменам полноценно работать, - сообщил Елисеев. - Четыре квадратных метра на человека, одноместное размещение - большую команду самбистов ни одна база не выдержит, поэтому мы пока в переговорном процессе, ищем варианты. Мы ждем, может быть, для единоборств поступят дополнительные предложения по условиям?"

Елисеев подчеркнул важность работы в спарринге: "Сбор должен быть продуктивный, спортсменам нужен спарринг, они уже и так от души позанимались на самоизоляции. Так что я не вижу смысла тратить деньги на очередную общефизическую подготовку, как и не вижу смысла заезжать на базу, проходить тестирование, а потом снова не иметь возможности полноценно работать, сидя по номерам".

"Мы за все варианты предохранения, но если спортсмены здоровы, какой смысл им еще больше предохраняться друг от друга? Пусть каждого из нас проверят, но потом дадут возможность работать. И решение это должно приниматься в течение нескольких часов, чтобы сутками не сидеть на карантине, в этом смысла нет", - считает Елисеев.