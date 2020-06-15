Кущенко: новый сезон Единой лиги ВТБ может начаться раньше обычного, в середине сентября

В понедельник директорат Единой лиги ВТБ получил необходимые гарантии, в том числе финансовые, от всех участников, в сезоне-2020/21 сыграют 13 команд.

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ может начаться раньше привычного срока - во второй половине сентября. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

"Есть идея, и это мы будем обсуждать с клубами, начать сезон пораньше. Может быть, на пару недель - где-то во второй половине сентября. Все же мы все очень долго без баскетбола, - сказал Кущенко. - Понятно, что будем внимательно смотреть на санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах и других странах. Но сейчас вопросов очень много. Будем ли мы начинать сезон со зрителями или будут ограничения - будем следить, как развивается ситуация".

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион не будет определен.

Единая лига ВТБ объединяет клубы из России и Восточной Европы. Российская федерация баскетбола делегировала лиге права на проведение чемпионата страны. Помимо российских клубов, в турнире участвуют команды из Казахстана, Белоруссии, Польши и Эстонии.