Николич: "Локомотиву" нужно объединиться с болельщиками, чтобы выйти в Лигу чемпионов

ТАСС, 15 июня. Футбольный клуб "Локомотив" и болельщики должны быть едины, чтобы рассчитывать на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение в эфире канала " Матч Премьер " высказал главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Николич возглавил "Локомотив" 1 июня, сменив на посту главного тренера Юрия Семина, с которым клуб не продлил контракт. Часть болельщиков команды крайне негативно восприняла решение руководства клуба.

"Семин - это легенда клуба, я полностью понимаю болельщиков. Лучшие результаты клуба связаны с ним, я очень уважаю его и уважаю то, что он сделал для клуба. Болельщики обожают его. У меня была похожая ситуация в карьере, несмотря на то что мне всего 40 лет. За несколько туров до конца, хотя я был на первом месте, меня уволили. Так что я прекрасно понимаю ситуацию, в которой оказался Семин, я испытывал что-то похожее", - сказал Николич.

"Я уважаю болельщиков и рад быть здесь, сложившуюся ситуацию можно изменить, в первую очередь результатами. Любовь болельщиков нужно заслужить, но при этом я бы хотел попросить поддержать команду, так как осталось восемь туров и наша общая задача - быть в Лиге чемпионов. Мое послание не только болельщикам, но и футболистам - нам всем нужно объединиться", - добавил он.

"Локомотив" идет на втором месте в Тинькофф - Российской премьер-лиге, которое дает право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.