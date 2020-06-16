РУСАДА просит протестированных спортсменов сообщать о заражении COVID-19 в течение 21 дня

ТАСС, 16 июня. Спортсмены, которые будут протестированы на допинг в период пандемии коронавируса, должны будут сообщить в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в случае обнаружения заражения COVID-19 в течение 21 дня после взятия пробы. Об этом говорится в обращении РУСАДА к спортсменам, которое опубликовано на сайте агентства.

"Мы просим спортсменов, прошедших тестирование, связаться с РУСАДА в случае, если в течение трех недель с даты проведения процедуры допинг-контроля состояние их здоровья, а также лиц, присутствовавших на процедуре, изменится и у кого-либо из них будет диагностирован COVID-19. В свою очередь мы также обязуемся незамедлительно проинформировать спортсменов, национальную федерацию по виду спорта, компетентные органы о случаях выявления COVID-19 у инспекторов допинг-контроля, принимавших участие в процедуре. Такая информация позволит предотвратить (или минимизировать) распространение коронавирусной инфекции и последствий для всех заинтересованных лиц", - говорится в обращении.

РУСАДА с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено.

"Для спортсменов, включенных в пулы тестирования РУСАДА и заполняющих информацию о местонахождении в системе ADAMS сообщаем, что в случае диагностирования и подтверждения коронавирусной инфекции, просим незамедлительно проинформировать РУСАДА, а также указать данную информацию в системе ADAMS: создать новый адрес с названием привязки/ ярлыка "Карантин", указать адрес, по которому вы находитесь на лечении/карантине, и в дополнительной информации указать подробно о текущей ситуации, дате получения результата положительного теста и сроках нахождения на карантине", - говорится в обращении.