РУСАДА выступило с обращением к спортсменам по случаю возобновления допинг-тестирования

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник выступило с обращением к спортсменам в связи с возобновлением допинг-тестирования, которое было прервано на длительное время из-за пандемии коронавируса. Текст обращения опубликован на сайте РУСАДА.

"Сообщаем, что РУСАДА возобновляет деятельность по отбору проб, временно приостановленную в связи с мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Отбор проб будет осуществляться силами инспекторов допинг-контроля и шаперонов РУСАДА, а также других национальных антидопинговых организаций и международных организаций по сбору проб. При проведении миссии инспекторы обязаны предоставить копию письма о полномочиях на сбор проб, удостоверение и при необходимости удостоверение личности", - говорится в заявлении РУСАДА.

В обращении подчеркивается, что РУСАДА был подготовлен комплекс мер по безопасному возобновлению тестирования, который основывается на соответствующих национальных директивах и/или директивах органов здравоохранения, руководствах Всемирного антидопингового агентства (WADA). Инспекторы могут участвовать в миссиях только в случае отрицательных результатов тестов на коронавирус.