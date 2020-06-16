РУСАДА выступило с обращением к спортсменам по случаю возобновления допинг-тестирования

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник выступило с обращением к спортсменам в связи с возобновлением допинг-тестирования, которое было прервано на длительное время из-за пандемии коронавируса. Текст обращения опубликован на сайте РУСАДА.
"Сообщаем, что РУСАДА возобновляет деятельность по отбору проб, временно приостановленную в связи с мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Отбор проб будет осуществляться силами инспекторов допинг-контроля и шаперонов РУСАДА, а также других национальных антидопинговых организаций и международных организаций по сбору проб. При проведении миссии инспекторы обязаны предоставить копию письма о полномочиях на сбор проб, удостоверение и при необходимости удостоверение личности", - говорится в заявлении РУСАДА.
В обращении подчеркивается, что РУСАДА был подготовлен комплекс мер по безопасному возобновлению тестирования, который основывается на соответствующих национальных директивах и/или директивах органов здравоохранения, руководствах Всемирного антидопингового агентства (WADA). Инспекторы могут участвовать в миссиях только в случае отрицательных результатов тестов на коронавирус.
"Для проведения тестирования в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки инспекторы обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли дополнительный инструктаж по проведению процедуры допинг-контроля. В случае необходимости всем участникам и присутствующим на пункте допинг-контроля будут предложены маски, перчатки, санитайзеры и инструкции по их использованию. Вид и комплектность средств индивидуальной защиты инспекторов могут отличаться в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе", - подчеркивается в заявлении.
В целях обеспечения безопасности присутствующих на пункте допинг-контроля и принимающих участие в процедуре инспекторы могут уточнить дополнительную информацию, касающуюся здоровья спортсменов, а также их ближайшего окружения. РУСАДА собирает, использует, хранит и передает такую информацию с согласия спортсмена и исключительно для целей допинг-контроля в соответствии с действующим законодательством РФ, Международным стандартом по защите частной жизни и персональных данных и руководствами WADA. Персонал по сбору проб обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных. Гарантией соблюдения конфиденциальности являются условия заключенных с инспекторами договоров, а также условия отдельных соглашений о соблюдении правил обращения с информацией, представляющей врачебную тайну", - говорится в заявлении.