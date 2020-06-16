РУСАДА возобновляет допинг-тестирование спортсменов, прерванное в марте из-за коронавируса

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновляет допинг-тестирование спортсменов, прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"После длительного перерыва мы возобновляем допинг-тестирование", - сказала Пахноцкая.

РУСАДА с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено.