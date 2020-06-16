{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ласицкене и Шубенков прошли первое допинг-тестирование после перерыва из-за пандемии

Ранее в РУСАДА заявили о возобновлении тестирования спортсменов
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Лидеры сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене и Сергей Шубенков прошли во вторник первое допинг-тестирование после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Ласицкене и серебряный призер того же турнира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков находятся в международном пуле тестирования.

На эту тему
РУСАДА возобновляет допинг-тестирование спортсменов, прерванное в марте из-за коронавируса

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила во вторник ТАСС, что РУСАДА возобновляет допинг-тестирование.

РУСАДА с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено.

Кроме сотрудников РУСАДА, право на тестирование в России имеют сертифицированные специалисты из зарубежных организаций, нанятых международными спортивными федерациями или антидопинговыми структурами.

Теги
ДопингЛетние олимпийские виды спорта
Клубные соревнования под эгидой FIBA Europe досрочно завершены из-за пандемии
В их числе мужской и женские Кубки Европы FIBA и женская Евролига
Читать полностью