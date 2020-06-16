Ласицкене и Шубенков прошли первое допинг-тестирование после перерыва из-за пандемии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Лидеры сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене и Сергей Шубенков прошли во вторник первое допинг-тестирование после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Ласицкене и серебряный призер того же турнира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков находятся в международном пуле тестирования.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила во вторник ТАСС, что РУСАДА возобновляет допинг-тестирование.
РУСАДА с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено.
Кроме сотрудников РУСАДА, право на тестирование в России имеют сертифицированные специалисты из зарубежных организаций, нанятых международными спортивными федерациями или антидопинговыми структурами.