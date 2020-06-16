Ласицкене и Шубенков прошли первое допинг-тестирование после перерыва из-за пандемии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Лидеры сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене и Сергей Шубенков прошли во вторник первое допинг-тестирование после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Ласицкене и серебряный призер того же турнира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков находятся в международном пуле тестирования.