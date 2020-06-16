Тесты на коронавирус арбитров РПЛ показали отрицательный результат

ТАСС, 16 июня. Тесты на коронавирус судей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), проходящих тренировочные сборы перед возобновлением сезона, оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Как будут организованы матчи чемпионата России по футболу.

Как будут организованы матчи чемпионата России по футболу. Главное

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Во вторник в подмосковном Кратово стартовал учебно-тренировочный сбор судей РПЛ, участие в котором принимают 24 арбитра. По прибытии все участники сдали тесты на коронавирус. Сборы будут продолжаться до 18 июня.

Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии, первые матчи после паузы пройдут 19 июня. На матчах с некоторыми исключениями будет использоваться система видеоассистента рефери (VAR).