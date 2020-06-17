Переболевший COVID-19 футболист Погребняк заявил, что восстановится через 1,5 недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Переболевший коронавирусной инфекцией нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк рассчитывает вернуться на поле в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Тамбова". Об этом он рассказал журналистам в среду.

22 мая "Урал" сообщил, что в ходе тестирования у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция, форвард был выписан из больницы 2 июня. Домашний матч против "Тамбова" состоится 28 июня. До этого "Урал" сыграет дома в 23-м туре против казанского "Рубина" 20 июня и в гостях против ярославского "Шинника" в 1/4 финала Олимп - Кубка России, встреча состоится 24 июня.

"В данный момент чувствую себя полноценным, здоровым человеком. После лечения требуется большое внимание уделить реабилитации легких. Надо рационально дозировать физическую нагрузку, чем мы сейчас и занимаемся с тренером по физподготовке. Я бы хотел быть в заявке на первый матч, по моим ощущениям, но не думаю, что это возможно. К 28 июня я буду готов", - сказал он.

Погребняк добавил, что ожидает возвращения в общую тренировочную группу к концу недели, сейчас он занимается по индивидуальной программе.

Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. Также он играл за московский "Спартак", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.