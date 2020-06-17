Кириллов: власти Петербурга гарантируют УЕФА готовность принять матчи ЧЕ в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести перенесенный на год чемпионат Европы в тех же 12 городах, что и планировалось, было ожидаемым. Как сообщил ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, власти города гарантировали ассоциации готовность принять матчи.

В среду УЕФА сообщил, что перенесенный из-за пандемии коронавируса на год чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет в 2021 году в тех же 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. "В этой связи решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций было для нас вполне ожидаемым. Правительство Санкт-Петербурга предоставило все необходимые гарантии о готовности принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений", - сказал собеседник агентства, комментируя решение УЕФА.

Кириллов также считает, что город проведет матчи турнира на высоком уровне. "У нас нет никаких сомнений в том, что этот значимый турнир пройдет в нашем городе на самом высоком международном уровне и станет настоящим спортивным праздником для многочисленных болельщиков футбола", - сказал он.

Вице-губернатор также отметил, что власти города расценивают такое решение УЕФА как высокую степень доверия к Петербургу. "Решение исполкома УЕФА о включении Санкт-Петербурга в финальный список городов - организаторов чемпионата Европы по футболу в 2021 году подтверждает высокую степень доверия к нашему городу. Оно во многом основано на успешном опыте проведения у нас крупных международных футбольных турниров в 2017 и 2018 годах. Кроме того, готовность инфраструктуры города к проведению Евро-2020 была высоко оценена специалистами УЕФА в ходе прошедших инспекционных визитов", - сказал он.

В начале апреля Кириллов на фоне слухов о том, что число городов - организаторов Евро-2020 может уменьшится из-за его переноса, сообщал ТАСС, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата и уведомили об этом УЕФА и Российский футбольный союз. Он также сообщал, что перенос турнира на год никак не скажется на качестве подготовки к нему Петербурга. Состав городских волонтеров, 1,5 тыс. которых отобрали для помощи болельщикам в этом году, по его словам, также не изменится.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.