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"ВТБ Кубок Кремля"
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Женский теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 2 по 8 ноября

Проведение "ВТБ Кубка Кремля" было запланировано с 19 по 25 октября в Москве, но его отложили из-за пандемии коронавируса
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 17 июня. Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" среди женщин пройдет в Москве с 2 по 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

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В среду WTA объявила о возобновлении сезона, приостановленного в связи с пандемией коронавируса, первым после паузы станет турнир в итальянском Палермо 3 августа. Сезон-2020 был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Проведение "ВТБ Кубка Кремля" было запланировано с 19 по 25 октября в Москве, однако турнир отложили на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о возобновлении тура 14 августа, однако на данный момент неизвестно, будет ли проведена мужская часть "ВТБ Кубка Кремля".

В прошлом году турнир прошел на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве. Победителем в мужском одиночном разряде стал россиянин Андрей Рублев, женском - швейцарка Белинда Бенчич. Чаще всех на турнире у мужчин побеждал россиянин Евгений Кафельников (пять раз), у женщин по два раза побеждала россиянка Светлана Кузнецова, француженка Мари Пьерс и россиянка Анастасия Мыськина.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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