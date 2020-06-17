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"ВТБ Кубок Кремля"

Тарпищев: сроки проведения мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля" должны сохраниться

В среду WTA объявила о переносе женской части "ВТБ Кубка Кремля" на 2-8 ноября
Глава ФТР Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава ФТР Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 июня ./Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) должна сохранить сроки проведения мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля". Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Женский теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 2 по 8 ноября

В среду Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о переносе женской части "ВТБ Кубка Кремля" на 2-8 ноября из-за пандемии коронавируса, изначально проведение женского турнира планировалось одновременно с соревнованиями у мужчин - с 19 по 25 октября.

"WTA устаканивает календарь, - сказал Тарпищев. - Так как понятно, что Кубка Федерации в этом году не будет. ATP еще обсуждает, но сроки проведения [мужского турнира] должны сохранить".

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"ВТБ Кубок Кремля"
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