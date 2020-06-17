Тарпищев: сроки проведения мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля" должны сохраниться

В среду Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о переносе женской части "ВТБ Кубка Кремля" на 2-8 ноября из-за пандемии коронавируса, изначально проведение женского турнира планировалось одновременно с соревнованиями у мужчин - с 19 по 25 октября.

"WTA устаканивает календарь, - сказал Тарпищев. - Так как понятно, что Кубка Федерации в этом году не будет. ATP еще обсуждает, но сроки проведения [мужского турнира] должны сохранить".