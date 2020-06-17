СМИ: бывший глава IAAF Диак может быть приговорен к четырем годам лишения свободы

ТАСС, 17 июня. Бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне - World Athletics) Ламину Диаку может быть назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс. по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters .

87-летний Диак находится под стражей во Франции с ноября 2015 года, с 1999 по 2015 год сенегалец возглавлял IAAF. Ему предъявлены обвинения в "активной и пассивной коррупции", "злоупотреблении доверием" и "отмывании денег в составе преступной группировки". Прокуратура Франции утверждает, что общая сумма взяток составила €3,45 млн, среди обвиняемых фигурирует его сын Папа Массата Диак. Также Диак обвиняется в коррупционных действиях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года, который прошел в Катаре.

В ходе слушаний Диак признал, что IAAF скрывала положительные допинг-пробы россиян ради финансового благополучия организации. По его словам, санкции в отношении россиян не были введены вовремя для того, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, поскольку в то время IAAF вела переговоры о заключении спонсорских контрактов с банком ВТБ и холдингом ВГТРК. Эта отсрочка позволила российским атлетам выступить на Олимпийских играх в Лондоне, нескольким из них - выиграть медали.

Дело в отношении российских легкоатлетов

Обвинения также выдвинуты в адрес юридического советника экс-главы IAAF Хабиба Сиссе и бывшего главы антидопинговой программы IAAF Габриэля Долле, бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексея Мельникова. По данным France Presse, была создана коррупционная система, которая, как предполагается, позволила отсрочить введение санкций против российских атлетов за употребление допинга.

Следователи подозревают Сиссе в причастности к сокрытию допинг-проб россиянки Лилии Шобуховой, которая, по данным издания, заплатила €450 тысяч для того, чтобы принять участие в Олимпийских играх 2012 года. Кроме того, французские правоохранительные органы считают, что с того момента, как в 2011 году Сиссе занял пост ответственного за мониторинг биологических паспортов российских спортсменов, он повлиял на реабилитацию 23 россиян, уличенных в употреблении допинга.

В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву вменяется в вину то, что он не предпринял действий по отстранению Шобуховой от участия в Олимпийских играх 2012 года и марафоне в Чикаго в 2012 году.

Мельников в 2016 году был пожизненно отстранен комиссией IAAF от деятельности, связанной с легкой атлетикой. Специалист был наказан из-за причастности к сокрытию допинг-проб Шобуховой.