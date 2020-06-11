Диак: IAAF скрывала положительные допинг-пробы россиян ради финансового благополучия

ТАСС, 11 июня. Положительные результаты допинг-проб российских легкоатлетов скрывались Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация носила название IAAF) для финансового благополучия организации. Об этом в ходе судебного процесса заявил бывший глава организации Ламин Диак, комментарий которого приводит агентство AFP.

"Это было необходимо для финансового благополучия организации", - сказал Диак, отметив, что раскрытие такого количества дел вызывало бы скандал и отразилось на переговорах со спонсорами.

"Необходимо было сохранить финансовое благополучие организации, и я был готов пойти на этот компромисс", - добавил он.