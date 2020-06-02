Коу надеется на восстановление российской легкой атлетики

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу надеется, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сумеет выполнить все критерии своего восстановления. Об этом Коу рассказал в интервью ТАСС.

ВФЛА была дисквалифицирована в 2015 году за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

"Не только для российских спортсменов, но и для всех спортсменов по всему миру важно, чтобы возвращение России в семью World Athletics, на что я, конечно, надеюсь, произошло таким образом, чтобы мы могли быть полностью уверенными в федерации. Мы должны сделать все наилучшим для спортсменов образом, на что всегда и был нацелен процесс восстановления", - сказал Коу.

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

Процесс восстановления ВФЛА отслеживает рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном.