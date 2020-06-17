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Футбол в Испании

"Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче чемпионата Испании по футболу

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов провел на поле 64 минуты, получив желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов EPA-EFE/R. GARCIA
Описание
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов
© EPA-EFE/R. GARCIA

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Сельты" сыграли вничью с "Вальядолидом" со счетом 0:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании.

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На 71-й минуте пенальти в ворота "Вальядолида" не забил нападающий Яго Аспас. Российский форвард "Сельты" Федор Смолов вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, на 35-й минуте за толчок россиянин получил желтую карточку.

"Сельта" не может одержать победу в четырех матчах кряду, последний раз клуб из Виго выиграл 22 февраля в домашнем матче с "Леганесом" (1:0). В турнирной таблице чемпионата Испании "Сельта" занимает 17-е место, набрав 27 очков в 29 матчах. "Вальядолид" идет 14-м, имея в активе 33 очка после 29 встреч.

В параллельном матче "Эйбар" дома сыграл вничью с "Атлетиком" 2:2. В следующем туре "Сельта" 21 июня дома примет "Алавес", а "Вальядолид" днем ранее на выезде встретится с "Атлетико".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (позднее в среду пройдет финальный матч между "Ювентусом" и "Наполи"), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского первенства играют с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона29204569-3164
2Реал28178352-2059
3Севилья29149642-3051
4Реал Сосьедад28145946-3447
5Хетафе29138838-2747
6Атлетико281113432-2246
7Вильярреал291351146-3844
8Валенсия281110739-4043
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао29912832-2639
11Осасуна28811935-3935
12Леванте291051434-4235
13Бетис28891138-4533
14Вальядолид297121025-3433
15Алавес28881229-3932
16Эйбар28771530-4628
17Сельта285121222-3527
18Мальорка29741828-4925
19Эспаньол29591525-4624
20Леганес29581622-4323

 

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