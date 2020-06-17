"Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 17 июня. Футболисты "Сельты" сыграли вничью с "Вальядолидом" со счетом 0:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании.
На 71-й минуте пенальти в ворота "Вальядолида" не забил нападающий Яго Аспас. Российский форвард "Сельты" Федор Смолов вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, на 35-й минуте за толчок россиянин получил желтую карточку.
"Сельта" не может одержать победу в четырех матчах кряду, последний раз клуб из Виго выиграл 22 февраля в домашнем матче с "Леганесом" (1:0). В турнирной таблице чемпионата Испании "Сельта" занимает 17-е место, набрав 27 очков в 29 матчах. "Вальядолид" идет 14-м, имея в активе 33 очка после 29 встреч.
В параллельном матче "Эйбар" дома сыграл вничью с "Атлетиком" 2:2. В следующем туре "Сельта" 21 июня дома примет "Алавес", а "Вальядолид" днем ранее на выезде встретится с "Атлетико".
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (позднее в среду пройдет финальный матч между "Ювентусом" и "Наполи"), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского первенства играют с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|29
|20
|4
|5
|69-31
|64
|2
|Реал
|28
|17
|8
|3
|52-20
|59
|3
|Севилья
|29
|14
|9
|6
|42-30
|51
|4
|Реал Сосьедад
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|5
|Хетафе
|29
|13
|8
|8
|38-27
|47
|6
|Атлетико
|28
|11
|13
|4
|32-22
|46
|7
|Вильярреал
|29
|13
|5
|11
|46-38
|44
|8
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|9
|Гранада
|28
|12
|5
|11
|35-33
|41
|10
|Атлетик Бильбао
|29
|9
|12
|8
|32-26
|39
|11
|Осасуна
|28
|8
|11
|9
|35-39
|35
|12
|Леванте
|29
|10
|5
|14
|34-42
|35
|13
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|14
|Вальядолид
|29
|7
|12
|10
|25-34
|33
|15
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|29-39
|32
|16
|Эйбар
|28
|7
|7
|15
|30-46
|28
|17
|Сельта
|28
|5
|12
|12
|22-35
|27
|18
|Мальорка
|29
|7
|4
|18
|28-49
|25
|19
|Эспаньол
|29
|5
|9
|15
|25-46
|24
|20
|Леганес
|29
|5
|8
|16
|22-43
|23