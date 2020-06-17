"Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче чемпионата Испании по футболу

На 71-й минуте пенальти в ворота "Вальядолида" не забил нападающий Яго Аспас. Российский форвард "Сельты" Федор Смолов вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, на 35-й минуте за толчок россиянин получил желтую карточку.

"Сельта" не может одержать победу в четырех матчах кряду, последний раз клуб из Виго выиграл 22 февраля в домашнем матче с "Леганесом" (1:0). В турнирной таблице чемпионата Испании "Сельта" занимает 17-е место, набрав 27 очков в 29 матчах. "Вальядолид" идет 14-м, имея в активе 33 очка после 29 встреч.

В параллельном матче "Эйбар" дома сыграл вничью с "Атлетиком" 2:2. В следующем туре "Сельта" 21 июня дома примет "Алавес", а "Вальядолид" днем ранее на выезде встретится с "Атлетико".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (позднее в среду пройдет финальный матч между "Ювентусом" и "Наполи"), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского первенства играют с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.