{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Гаттузо: "Наполи" состоит из настоящих мужчин и чемпионов

Неаполитанский клуб в среду одержал победу над "Ювентусом" в финале Кубка Италии
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо EPA-EFE/ETTORE FERRARI
Описание
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо
© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

ТАСС, 18 июня. Футболисты "Наполи" являются настоящими мужчинами и чемпионами. Такое мнение высказал главный тренер команды Дженнаро Гаттузо, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

На эту тему
"Наполи" победил "Ювентус" и в шестой раз стал обладателем Кубка Италии по футболу

"Наполи" в среду победил "Ювентус" в серии пенальти финального матча Кубка Италии. Встреча прошла на "Стадио Олимпико" в Риме. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, по регламенту в случае ничейного результата команды не играют дополнительное время. В серии пенальти "Наполи" оказался сильнее со счетом 4:2.

"Я мало спал перед сегодняшним матчем. Мне посчастливилось тренировать команду настоящих мужчин и чемпионов. Мы заслужили этот успех, потому что работали очень усердно, придавая значение даже самым маленьким деталям", - сказал Гаттузо.

"Наполи" в десятый раз играл в финале турнира, завоевав шестой кубок страны, который также стал первым трофеем под руководством Гаттузо. Он возглавил неаполитанский клуб в декабре 2019 года. В чемпионате Италии команда занимает шестое место и на девять очков отстает от зоны Лиги чемпионов. Первый матч после возобновления турнира "Наполи" проведет 23 июня против "Вероны" на выезде.

"Счастлив быть здесь, с президентом мы уже планируем будущее. Однако сейчас еще остается последняя часть сезона. Мы должны отдать все силы, чтобы попытаться завоевать место в Лиге чемпионов", - добавил тренер.

Футбол в Испании
"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче чемпионата Испании по футболу
Дублем отметился португальский нападающий Жоау Фелиш
Читать полностью