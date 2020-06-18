Гаттузо: "Наполи" состоит из настоящих мужчин и чемпионов

"Наполи" победил "Ювентус" и в шестой раз стал обладателем Кубка Италии по футболу

"Наполи" в среду победил "Ювентус" в серии пенальти финального матча Кубка Италии. Встреча прошла на "Стадио Олимпико" в Риме. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, по регламенту в случае ничейного результата команды не играют дополнительное время. В серии пенальти "Наполи" оказался сильнее со счетом 4:2.

"Я мало спал перед сегодняшним матчем. Мне посчастливилось тренировать команду настоящих мужчин и чемпионов. Мы заслужили этот успех, потому что работали очень усердно, придавая значение даже самым маленьким деталям", - сказал Гаттузо.

"Наполи" в десятый раз играл в финале турнира, завоевав шестой кубок страны, который также стал первым трофеем под руководством Гаттузо. Он возглавил неаполитанский клуб в декабре 2019 года. В чемпионате Италии команда занимает шестое место и на девять очков отстает от зоны Лиги чемпионов. Первый матч после возобновления турнира "Наполи" проведет 23 июня против "Вероны" на выезде.

"Счастлив быть здесь, с президентом мы уже планируем будущее. Однако сейчас еще остается последняя часть сезона. Мы должны отдать все силы, чтобы попытаться завоевать место в Лиге чемпионов", - добавил тренер.