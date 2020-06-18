Минспорт считает неправомерным прекращение выдачи нейтрального статуса легкоатлетам РФ

ТАСС, 18 июня. Приостановление процедуры выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса нарушает принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение. Об этом говорится в заявлении Министерства спорта России.

До 1 июля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях. В понедельник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщила, что не предоставит ВФЛА отсрочку на выплату штрафа.

"Минспорт России уверен, что приостановление процедуры по предоставлению российским спортсменам нейтрального статуса нарушает общепризнанный правовой принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение, а также представляет собой неправомерное применение коллективной ответственности, что противоречит духу и принципам международного права в области прав человека", - говорится в сообщении.