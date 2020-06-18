Минспорт считает неправомерным прекращение выдачи нейтрального статуса легкоатлетам РФ

ТАСС, 18 июня. Приостановление процедуры выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса нарушает принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение. Об этом говорится в заявлении Министерства спорта России.
До 1 июля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях. В понедельник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщила, что не предоставит ВФЛА отсрочку на выплату штрафа.
"Минспорт России уверен, что приостановление процедуры по предоставлению российским спортсменам нейтрального статуса нарушает общепризнанный правовой принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение, а также представляет собой неправомерное применение коллективной ответственности, что противоречит духу и принципам международного права в области прав человека", - говорится в сообщении.
"Права чистых спортсменов, их обеспечение и защита являются ключевым приоритетом в деятельности Минспорта России. Понимая, что права спортсменов являются одним из основополагающих принципов олимпизма, мы надеемся, что аналогичной позиции придерживаются все представители международного легкоатлетического сообщества. Признавая, что кризисная ситуация, в которой оказалась российская легкая атлетика, пока не разрешена, Минспорт России считает, что ключевым элементом в процессе выхода из нее является продолжение работы ВФЛА в тесной координации с World Athletics по формированию культуры нулевой терпимости к допингу, обеспечению антидопингового образования, развитию легкой атлетики в духе олимпизма. При этом необходимо учитывать, что права чистых спортсменов, в отсутствие какой бы то ни было дискриминации, являются главным приоритетом всех спортивных организаций - участников олимпийского движения", - отмечается в релизе.
Также Минспорт отметил, что на протяжении последних лет российские легкоатлеты являются заложниками кризисной ситуации в ВФЛА: "Применение особых процедур для определения чистоты спортсменов в целях их допуска к соревнованиям, а также ограничение их национальной самоидентификации и наделение нейтральным статусом сами по себе являются для российских спортсменов неблагоприятными последствиями нарушений, допущенных прежним руководством ВФЛА и признанных в марте новым президиумом федерации".
ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.