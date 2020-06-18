Футбольный клуб "Сочи" выступил за проведение матча с "Ростовом"

ТАСС, 18 июня. "Сочи" выступает за проведение матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Ростова", несмотря на обнаружение коронавирусной инфекции у шести футболистов ростовской команды. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч "Сочи" - "Ростов" должен пройти 19 июня на стадионе "Фишт".