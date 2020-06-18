Футбольный клуб "Сочи" выступил за проведение матча с "Ростовом"

ТАСС, 18 июня. "Сочи" выступает за проведение матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Ростова", несмотря на обнаружение коронавирусной инфекции у шести футболистов ростовской команды. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".
В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч "Сочи" - "Ростов" должен пройти 19 июня на стадионе "Фишт".
"В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня в 20:00 на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры", - говорится в сообщении.
Регламент и календарь оставшихся матчей чемпионата России, прерванного из-за коронавируса, были одобрены исполкомом Российского футбольного союза 9 июня. Согласно регламенту турнира, клубы могут привлекать в заявку на матч игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий. "Ростов" в ближайшие 14 дней согласно календарю должен также встретиться с "Арсеналом" 27 июня и 1 июля с "Краснодаром".