Матыцин отметил значимость конкурса по популяризации здорового образа жизни для россиян

"Выражаю признательность организаторам, экспертам, поздравляю с победой в этом конкурсе, - сказал Матыцин. - Он проходил в непростых условиях, что делает его еще более значимым, уверен, значение конкурса выходит далеко за пределы церемонии, которую мы проводим. Основная его задача - привлечение внимание людей к ведению здорового образа жизни, бережному отношению к своему здоровью".

"Минспорт считает своим приоритетом взаимодействие со всеми организациями по реализации программ вовлечения максимального количества людей в занятия спортом, чтобы люди имели доступность к объектам, где они могут заниматься спортом, - добавил Матыцин. - Мы в настоящее время координируем реализацию проекта "Спорт - норма жизни" как часть нацпроекта "Демография". Мы предоставляем гранты с 2019 года, в 2020 году их получили 25 организаций, и я рад, что спектр деятельности этих организаций обширный. В рамках проекта в РФ до 2024 года будет построено 500 физкультурно-оздоровительных комплексов, практически в каждом муниципальном образовании будут построены спортсооружения, эти цифры с одной стороны могут звучат громко, но мы понимаем, что этого недостаточно - сейчас большая потребность в физкультуре и спорте".