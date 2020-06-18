Матыцин отметил значимость конкурса по популяризации здорового образа жизни для россиян

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что проведенный на фоне пандемии коронавируса конкурс "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации" имел большое значение. Об этом он заявил на церемонии награждения в ТАСС победителей конкурса.
Конкурс был проведен комиссией Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.
"Выражаю признательность организаторам, экспертам, поздравляю с победой в этом конкурсе, - сказал Матыцин. - Он проходил в непростых условиях, что делает его еще более значимым, уверен, значение конкурса выходит далеко за пределы церемонии, которую мы проводим. Основная его задача - привлечение внимание людей к ведению здорового образа жизни, бережному отношению к своему здоровью".
"Минспорт считает своим приоритетом взаимодействие со всеми организациями по реализации программ вовлечения максимального количества людей в занятия спортом, чтобы люди имели доступность к объектам, где они могут заниматься спортом, - добавил Матыцин. - Мы в настоящее время координируем реализацию проекта "Спорт - норма жизни" как часть нацпроекта "Демография". Мы предоставляем гранты с 2019 года, в 2020 году их получили 25 организаций, и я рад, что спектр деятельности этих организаций обширный. В рамках проекта в РФ до 2024 года будет построено 500 физкультурно-оздоровительных комплексов, практически в каждом муниципальном образовании будут построены спортсооружения, эти цифры с одной стороны могут звучат громко, но мы понимаем, что этого недостаточно - сейчас большая потребность в физкультуре и спорте".