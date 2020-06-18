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Футбол в России

РФС совместно с ФМБА проведет расследование по поводу заражения игроков "Ростова"

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин
Генсек РФС Александр Алаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генсек РФС Александр Алаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) проведет расследование по факту заражения игроков "Ростова" коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. 19 июня "Ростов" должен провести гостевой матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи".

"Все прошло не так, как нам хотелось бы, случай с "Ростовом" - ЧП, - сказал Алаев. - Мы понимали, что вирус рядом с нами. Регламент, который нами был разработан, должен минимизировать риски. Совместно с ФМБА будет проведено расследование, никто не знает, сколько мы будем в таких реалиях".

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