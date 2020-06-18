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Футбол в России

Иванов: риск не доиграть сезон РПЛ из-за новых случаев коронавируса в командах существует

Почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ подчеркнул, что болельщики соскучились по футболу
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Риск не доиграть сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за заболеваний игроков в клубах существует. Такое мнение ТАСС высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч "Сочи" - "Ростов" должен пройти 19 июня на стадионе "Фишт".

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"За возобновлением футбола надо следить - есть же нормы контроля игроков, тренеров, - сказал Иванов. - Но если честно, я не могу гарантировать, что чемпионат [РПЛ] будет доигран. Риск есть. Двух заболевших [коронавирусом] достаточно, чтобы команду снять, она больше не играет, это сказывается на турнирной таблице и начнется эффект домино".

Иванов подчеркнул, что болельщики соскучились по футболу. "Я сам собираюсь в субботу на матч ЦСКА - "Зенит", - сказал Иванов. - Других игровых видов спорта не осталось - ни баскетбола, ни хоккея. Можно по-разному отзываться о качестве нашего футбольного первенства, но это спорт номер один, и болельщики соскучились по соревнованиям".

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