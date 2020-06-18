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Футбол в России

В РФС рассчитывают, что "Ростов" сможет сыграть в РПЛ уже на следующей неделе

В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев надеется, что "Ростов" сможет сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) уже на следующей неделе. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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В среду пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. 19 июня "Ростов" должен провести гостевой матч 23-го тура РПЛ с "Сочи". В следующем туре "Ростов" 27 июня должен сыграть с тульским "Арсеналом".

"Случай с "Ростовом" находится на контроле у федерального и регионального Роспотребнадзора. 42 человека находятся под контролем врачей, - сказал Алаев. - Надеемся, что на следующей неделе они смогут начать тренироваться и сыграть в следующем туре".

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице.

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