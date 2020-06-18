Просто бизнес. "Сочи" отказывает в переносе матча объявившему карантин "Ростову"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тинькофф - Российская премьер-лига может возобновиться техническим пораженем футбольного клуба "Ростов", в составе которого шестеро игроков заразились коронавирусом. "Сочи" отказывается переносить игру на более позднюю дату. Тема стала одной из ключевых на пресс-конференции с участием руководителей РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) в четверг.

О заражении шестерых футболистов "Ростова" стало известно 17 июня. Клуб ушел на двухнедельный карантин. Ситуация осложняется тем, что уже 19-го должен пройти гостевой матч ростовчан против "Сочи" в рамках 23-го тура Тинькофф - чемпионата России. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил журналистам, что союз совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) проведет расследование причин инцидента, и не исключил вариант с переносом встречи на 19 июля в соответствии с предложением "Ростова". "Согласно нормам УЕФА, мы должны закончить сезон до 3 августа, - сказал он. - Переносы практически невозможны, теоретическая возможность переноса этой игры существует, единственная возможная дата - 19 июля, когда пройдут полуфиналы кубка. Эту возможность можно реализовать только при желании обоих клубов. Если "Сочи" будет против, то "Ростову" в случае неявки будет засчитано техническое поражение". Проблема заключается именно в позиции "Сочи". Клуб отказывается переносить встречу. При этом в конце 2019 года, когда проблемы коронавируса не существовало, декабрьский матч "Сочи" с "Оренбургом" перенесли на весну из-за болезни нескольких футболистов сочинцев. РФС ожидает, что "Ростов" сможет приступить к тренировкам через неделю. "Случай с "Ростовом" находится на контроле у федерального и регионального Роспотребнадзора, - сказал Алаев. - Надеемся, что на следующей неделе они смогут начать тренироваться и сыграть в следующем туре". Берем пример с Испании Вспышка вируса в "Ростове" послужила поводом для разговоров об отмене чемпионата. Однако президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что такой сценарий не рассматривается. "Нельзя говорить о том, есть ли риск остановки чемпионата, - сказал он. - Пока мы такой вариант не допускаем".

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов в разговоре с ТАСС высказал предположение, согласно которому негативный сценарий весьма вероятен. "За возобновлением футбола надо следить, есть же нормы контроля игроков, тренеров, - сказал Иванов. - Но если честно, я не могу гарантировать, что чемпионат будет доигран, риск есть. Двух заболевших достаточно, чтобы команду снять, она больше не играет, это сказывается на турнирной таблице, и начнется эффект домино". РФС не обсуждал возможное увеличение количества зрителей на трибунах со временем. Разрешено присутствие на играх болельщиков в количестве не больше 10 процентов от вместимости стадиона. "Мы очень благодарны тем, кто позволил нам играть с болельщиками, на данный момент мы не обсуждаем вопрос об увеличении до 30%, - сказал Алаев. - После того как пройдет первый тур, мы проведем консультации, наша задача - максимально аккуратно реализовать то, что нам дано властями и Роспотребнадзором". Антураж в телетрансляциях основной вещатель лиги "Матч ТВ" восполнит виртуальными болельщиками и интершумом, используя опыт испанских коллег. "У нас проходят тесты использования виртуальных зрителей, - сказал на пресс-конференции креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев. - Интершум протестируем в Самаре (на матче "Крылья Советов" - "Ахмат" 19 июня - прим. ТАСС). Есть две версии, в субботу на матче ЦСКА - "Зенит" попробуем более сложную - будут использоваться сэмплы, записанные на этом стадионе, кричалки команды". Также в четверг было объявлено о расширении акции в поддержку врачей, борющихся с пандемией. Врачам будет посвящен 23-й тур чемпионата страны. "День медицинского работника совпадает с днем проведения тура (21 июня - прим. ТАСС). Будут размещены баннеры, посвященные этому, на всех аренах, игроки всех команд выйдут на поле в специальных повязках, еще планируется интерактив на стадионе, футболисты смогут выразить поддержку докторам, будет определенная поддержка и со стороны вещателя", - сказал директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин. "Тамбов" должен реконструировать арену к осени Прядкин в ходе пресс-конференции отметил, что ожидает скорого завершения реконструкции домашней арены клуба РПЛ "Тамбов". В сезоне-2019/20 команда проводила домашние матчи на стадионах "Мордовия-Арена" в Саранске и "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне играла в Олимп - Футбольной национальной лиге, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям лиги.

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