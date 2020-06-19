Новая победа. Италия оправляется от коронавируса и возобновляет футбольный чемпионат

ТАСС, 19 июня. Итальянская федерация футбола (FIGC) в субботу возобновляет розыгрыш внутреннего чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Итальянцы не станут "пионерами" в этом направлении, хотя шаг следует признать чрезвычайно важным для индустрии спорта во всем мире, так как на страну пришелся один из самых тяжелых ударов пандемии. Поступательное снижение количества заразившихся и погибших в Италии стало фактором, благодаря которому удалось вернуть футбол из виртуальной реальности на стадионы. Последние несколько дней ознаменовались самым низким количеством пострадавших от коронавируса с марта. Вероятно, уже можно говорить, что наиболее тяжелый период остался позади.

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Однако FIGC долго не решалась возобновлять сезон - ходили слухи, что его не доиграют. После этого даты потенциального возвращения неоднократно изменялись. Вероятно, случаи заражения среди футболистов итальянских клубов тоже стали причиной долгих размышлений руководства лиги. Известно, что коронавирус перенес один из лидеров "Ювентуса" Пауло Дибала, тесты которого четырежды показывали положительный результат. Окончательное решение было принято только в конце мая. Сначала был завершен прерванный на стадии полуфинала розыгрыш Кубка Италии. Обладателем трофея стал "Наполи", победивший в финале "Ювентус" (0:0, 4:2 - по пенальти). С 20 июня наступает очередь всех дивизионов чемпионата Италии. Пять замен и никакой математики Последствия пандемии вынудили FIGC немного скорректировать регламент соревнований. Клубам будет разрешено проводить по пять замен до завершения нынешнего сезона. Перестановки должны быть сделаны за три раза, что позволяет сэкономить время при проведении пяти изменений в составе. Если соперники проводят замены одновременно, это будет считаться перерывом в матче, потраченным обеими командами. Данный шаг направлен на минимизацию травм и других проблем со здоровьем у футболистов. Длительный перерыв и рваный график выхода из карантина могут стать причинами большого количества мышечных повреждений. Кроме того, некоторым футболистам, перенесшим коронавирус, как ожидается, придется приспосабливаться к нагрузкам с ослабленными легкими.

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Кроме того, большинство членов FIGC высказалось против идеи об определении с помощью математической формулы победителя чемпионата Италии и клубов, покидающих высший дивизион, если понадобится еще одна остановка в сезоне. Президент организации Габриэле Гравина предложил разыграть итоговые места по системе плей-офф, если пандемия коронавируса станет причиной новой паузы. Подобный формат был принят большинством голосов. При этом лига не стала раскрывать всех деталей медицинского регламента, как это было сделано перед возобновлением чемпионата Германии. Засекретили и технические нюансы, чего не стали делать, например, в Испании. К настоящему моменту известно, что матчи итальянского чемпионата будут проводиться без зрителей. Первые встречи состоятся 20 июня, в этот день сыграют команды, матчи которых были перенесены в феврале и марте. В высшем дивизионе чемпионата страны под эту категорию попадают встречи "Торино" - "Парма" и "Верона" - "Кальяри", 21 июня сыграют "Аталанта" и "Сассуоло", "Интер" и "Сампдория". Следующий тур пройдет в период с 22 по 24 июня, после чего команды будут играть каждые три дня. Завершится чемпионат 23 июля. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр. Вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч).