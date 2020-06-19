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Футбол в России

Васильков: плохая подготовка к матчу с "Сочи" станет проблемой для футболистов "Ростова"

Игра между командами пройдет 19 июня и начнется в 20:00 мск

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Плохая подготовка к матчу 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" станет проблемой для футболистов "Ростова". Такое мнение высказал ТАСС бывший врач сборной России Юрий Васильков.

"Ростов" 17 июня объявил о том, что команда уходит на двухнедельный карантин. Такое решение было связано с тем, что шесть игроков основного состава клуба заразились коронавирусом. На следующий день "Сочи" выступил с официальным заявлением о том, что клуб отказывается переносить встречу, несмотря на то, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал альтернативную дату проведения встречи - 19 июля. В пятницу за 10 часов до начала матча "Сочи" объявил о том, что первая игра команды после связанной с пандемией коронавируса паузы состоится в указанные сроки, позже в этот же день "Ростов" на официальном сайте сообщил о том, что команда отправилась в Сочи.

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"Если сейчас дать паузу "Ростову", то весь чемпионат полетит в тартарары, - сказал Васильков. - Доигрывать надо, у команды есть резервы. Конечно, тренеру неприятно, но это [дозаявка игроков 2002, 2003 и 2004 годов рождения] выход. "Ростов" правильно сделал".

"У нас выхода другого нет - сказано доиграть, значит, надо доиграть. Нам каким-то образом нужно доиграть эти восемь туров и начать с чистого листа сезон-2020/21. Футбол - это игра, в которой надо терпеть. И на поле, и вокруг него, когда возникают подобные нюансы", - отметил бывший врач сборной России.

Вместе с тем врач признал, что для "Ростова" проблемой может стать то, что игроки, которые выйдут на поле, давно не тренировались. "Конечно, это плохо. Могут ли командам помешать высокая температура и влажность? Матчи проходят практически в любую погоду - и в минус, и в плюс; тут, возможно, надо будет договориться с судьей, чтобы игрокам в середине таймов дали паузу и они могли попить воду", - резюмировал собеседник агентства.

Матч "Сочи" - "Ростов" пройдет на стадионе "Фишт", начало - 20:00 мск. Сезон в РПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Сочи" располагается на 12-й строчке, в его активе 24 очка.

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