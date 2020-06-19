"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче после возобновления РПЛ

На "Самара-Арене" присутствовал 4231 зритель. Первый гол в чемпионате поле трехмесячного перерыва забил капитан "Крыльев Советов" Тарас Бурлак (6-я минута), также у самарцев забитым мячом отметился Максим Глушенков (88). В составе "Ахмата" отличились Владимир Ильин (54, 66), Денис Глушаков (61) и Бернард Бериша (69).

Последний раз до этого "Ахмат" забивал четыре мяча в РПЛ в апреле 2017 года. Перешедший зимой из "Урала" Ильин провел четвертый матч за грозненский клуб и забил первые два мяча за команду. "Крылья Советов" не могут обыграть "Ахмат" с мая 2016 года (1:0).

"Ахмат" поднялся с последнего, 16-го места турнирной таблицы на 13-е, набрав в 23 турах 23 очка. Теперь "Крылья Советов" замыкают таблицу, в активе самарцев 22 очка в 23 матчах. В следующем туре "Крылья Советов" 26 июня сыграют в Санкт-Петербурге с лидером чемпионата "Зенитом", "Ахмат" в тот же день примет "Сочи".

В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на игру в Самаре были приглашены 300 медицинских работников, на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. На 20-й минуте встреча на "Самара-Арене" была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона.

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига - 16 мая. 11 июня - испанская, 17 июня - английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии. Матчи чемпионата России проходят со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен, в матче в пятницу команды не использовали полную квоту.