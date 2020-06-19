{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче после возобновления РПЛ

Аутсайдеры чемпионата России забили шесть мячей на двоих
Дмитрий Кабутов ("Крылья Советов") и Мирослав Богосавац ("Ахмат") Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
Описание
Дмитрий Кабутов ("Крылья Советов") и Мирослав Богосавац ("Ахмат")
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" обыграл на выезде самарские "Крылья Советов" со счетом 4:2 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча стала первой после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

На эту тему
Футболисты выразили благодарность врачам по ходу первого матча после возобновления РПЛ

На "Самара-Арене" присутствовал 4231 зритель. Первый гол в чемпионате поле трехмесячного перерыва забил капитан "Крыльев Советов" Тарас Бурлак (6-я минута), также у самарцев забитым мячом отметился Максим Глушенков (88). В составе "Ахмата" отличились Владимир Ильин (54, 66), Денис Глушаков (61) и Бернард Бериша (69).

Последний раз до этого "Ахмат" забивал четыре мяча в РПЛ в апреле 2017 года. Перешедший зимой из "Урала" Ильин провел четвертый матч за грозненский клуб и забил первые два мяча за команду. "Крылья Советов" не могут обыграть "Ахмат" с мая 2016 года (1:0).

"Ахмат" поднялся с последнего, 16-го места турнирной таблицы на 13-е, набрав в 23 турах 23 очка. Теперь "Крылья Советов" замыкают таблицу, в активе самарцев 22 очка в 23 матчах. В следующем туре "Крылья Советов" 26 июня сыграют в Санкт-Петербурге с лидером чемпионата "Зенитом", "Ахмат" в тот же день примет "Сочи".

В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на игру в Самаре были приглашены 300 медицинских работников, на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. На 20-й минуте встреча на "Самара-Арене" была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона.

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига - 16 мая. 11 июня - испанская, 17 июня - английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии. Матчи чемпионата России проходят со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен, в матче в пятницу команды не использовали полную квоту.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22155244-1050
2Локомотив22125532-2541
3Краснодар22118336-2241
4Ростов22115639-3438
5ЦСКА22106629-2236
6Динамо2286820-2530
7Арсенал22841025-2728
8Спартак22841024-2328
9Уфа2269716-1927
10Урал2267926-4125
11Тамбов22741126-2725
12Сочи22661026-2824
13Ахмат23581020-3123
14Рубин2258912-2223
15Оренбург22651126-3623
16Крылья Советов23641324-3322

 

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Айдамиров: победа над "Крыльями Советов" была нужна "Ахмату" в плане психологии
Генеральный директор грозненского клуба отметил, что команда хорошо провела матч
Читать полностью