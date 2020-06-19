Шалимов: "Ахмат" заслуженно обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

"Ахмат" обыграл в гостях "Крылья Советов" со счетом 4:2 в первом матче чемпионата России после возобновления. Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Матч проходил в присутствии 4231 зрителя.

ТАСС, 19 июня. Грозненский "Ахмат" одержал уверенную и заслуженную победу в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Таким мнением с журналистами поделился главный тренер грозненского клуба Игорь Шалимов.

"Начало игры сложилось для нас неудачно, потому что мы пропустили со стандарта, конечно, тяжело такие матчи начинать с пропущенного мяча, но дальше мы взяли игру под контроль, владели инициативой, мячом. Во втором тайме мы полностью переиграли соперника, начали агрессивно, игроки хорошо были настроены на матч. Мы очень быстро отыгрались и вышли вперед, мы физически были готовы лучше, заслужено и уверенно выиграли, для нас победа была очень важна", - сказал Шалимов.

"Ахмат" поднялся с последнего, 16-го места турнирной таблицы на 13-е, набрав в 23 турах 23 очка. В следующем туре 26 июня "Ахмат" примет "Сочи".

Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности.