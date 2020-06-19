Федотов: "Сочи" до конца не знал, кого заявит "Ростов", и не имел планов сыграть молодежью

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. "Сочи" до последнего момента не знал, какой состав будет у "Ростова" на матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), и не планировал выставлять на игру молодежную команду. Об этом рассказал на послематчевй пресс-конференции главный тренер сочинцев Владимир Федотов.

В пятницу "Сочи" одержал самую крупную победу в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), разгромив в 23-м туре со счетом 10:1 "Ростов". Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба на матч составил 17,2 года, в основе - 18 лет. "Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры были отправлены на карантин. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

"Мы готовились к игре. Таких планов [выставить молодежный состав] не было - мы до последнего не знали, какой у них будет состав. У нас свои планы, ожесточенное сражение за сохранение места в РПЛ, поэтому мы рассматривали эту игру как шаг вперед", - заявил Федотов.

"Как можно жалеть пацанов, если некоторым из них может больше не представиться шанса сыграть в премьер-лиге? Это хороший опыт, теперь ребята понимают, куда им стремиться", - подчеркнул он.

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.