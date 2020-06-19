{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Голкипер "Ростова" Попов остался доволен своей игрой, несмотря на 10 голов от "Сочи"

Вратарь был признан лучшим игроком встречи

ТАСС, 19 июня. Голкипер "Ростова" Денис Попов остался доволен собственной игрой в матче против "Сочи", несмотря на 10 пропущенных голов. Об этом он рассказал после встречи в эфире телеканала "Матч ТВ".

На эту тему
"Сочи" со счетом 10:1 разгромил "Ростов", игравший самым молодым составом в истории РПЛ

В пятницу "Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1 в 23-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. Это повторение самого крупного счета в истории чемпионатов России. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба составил 17,2 года, для всех игроков команды матч стал дебютным в РПЛ. 17-летний Попов установил рекорд чемпионатов России, отразив 15 ударов по воротам, включая пенальти в исполнении Антона Заболотного, и был признан лучшим игроком встречи.

"Просто готовился к этой игре, старался, работал, и бог меня наградил. Я стараюсь быстро забыть пропущенный гол, чтобы продолжить играть, как играл в начале. Поэтому у меня все получалось, я доволен своей игрой", - сказал Попов.

"Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры были отправлены на карантин. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Мутко считает, что матч "Ростова" следовало перенести
Радоваться таким победам смешно, отметил бывший глава РФС
Читать полностью