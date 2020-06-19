Голкипер "Ростова" Попов остался доволен своей игрой, несмотря на 10 голов от "Сочи"

ТАСС, 19 июня. Голкипер "Ростова" Денис Попов остался доволен собственной игрой в матче против "Сочи", несмотря на 10 пропущенных голов. Об этом он рассказал после встречи в эфире телеканала " Матч ТВ ".

В пятницу "Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1 в 23-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. Это повторение самого крупного счета в истории чемпионатов России. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба составил 17,2 года, для всех игроков команды матч стал дебютным в РПЛ. 17-летний Попов установил рекорд чемпионатов России, отразив 15 ударов по воротам, включая пенальти в исполнении Антона Заболотного, и был признан лучшим игроком встречи.

"Просто готовился к этой игре, старался, работал, и бог меня наградил. Я стараюсь быстро забыть пропущенный гол, чтобы продолжить играть, как играл в начале. Поэтому у меня все получалось, я доволен своей игрой", - сказал Попов.

"Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры были отправлены на карантин. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.