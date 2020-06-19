"Сочи" со счетом 10:1 разгромил "Ростов", игравший самым молодым составом в истории РПЛ

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. "Сочи" на своем поле победил "Ростов" со счетом 10:1 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Счет на 47-й секунде встречи открыл 17-летний футболист "Ростова" Роман Романов. В составе "Сочи" голы забили Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (46, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86), Никита Колдунов (87). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Владимир Абрамов (7). 17-летний голкипер дончан Денис Попов на 26-й минуте отразил пенальти в исполнении Заболотного. Вратаря признали лучшим игроком встречи. Футболисты "Сочи" нанесли 43 удара по воротам против двух у "Ростова". При том, что Попов пропустил 10 мячей, он установил рекорд чемпионатов России по количеству спасений за матч - 15.
"Ростов" выпустил самый молодой состав в истории РПЛ. Средний возраст игроков основы составил 18 лет, заявки - 17,2 года. "Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команду и тренеров отправили на карантин. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок. Футболистами "Ростова" руководил тренер молодежной команды Заур Тедеев. Все игроки "Ростова" провели дебютный матч в чемпионате России. Романов стал самым молодым автором гола в истории "Ростова" и пятым - в истории РПЛ (17 лет, 2 месяца 21 день).
В матче случилось повторение крупнейшего счета в истории чемпионатов России - в 2000 году московский "Локомотив" разгромил элистинский "Уралан" - 9:0, при этом до "Сочи" 10 мячей не забивала ни одна команда. Кроме того, в матче был повторен рекорд по общему количеству голов - в 1992 году 11 мячей было забито во встрече между московским "Асмаралом" и петербургским "Зенитом" (8:3). Кокорин по итогам матча преодолел отметку в 100 голов в карьере и вошел в символический клуб Григория Федотова.
Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига - 16 мая. 11 июня - испанская, 17 июня - английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии. Матчи чемпионата России проходят со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен, в пятницу оба коллектива воспользовались этой возможностью.
Сочинцы поддерживали "Ростов"
Болельщикам на стадионе "Фишт" было необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, а также носить маски и перчатки. Маску пришлось надеть даже талисману "Сочи" - Барсу. Любители футбола могли получить средства индивидуальной защиты перед входом на территорию арены. Игру посетили 2807 зрителей при разрешенных 4370 (10% от вместимости).
До начала игры болельщики "Сочи" активно фотографировались с поклонниками "Ростова", которые, в отличие от основного состава команды, смогли приехать на игру. До игры в разговоре с ТАСС они отмечали, что сложностей с покупкой билетов на игру не было. И это при том, что часть 10-процентной квоты была выделена для владельцев сезонных абонементов. Всем пришедшим на матч до входа на территорию арены пришлось недолго постоять в очереди - каждому в соответствии с регламентом дистанционным образом измеряли температуру.
Некоторые болельщики домашней команды до стартового свистка отмечали, что будут болеть за "Ростов", если "Сочи" выпустит против молодых соперников основной состав. Так и произошло - после того, как гости открыли счет уже на первой минуте, на трибунах разносилось скандирование "Молодцы". На 20-й минуте первого тайма, как и во всех играх 23-го тура РПЛ, игра была остановлена - футболисты обеих команд поддержали акцию "Спасибо врачам", поаплодировали медицинским работникам, благодаря которым возобновление чемпионата России стало возможным.
Во время матча за соблюдением мер индивидуальной защиты, наличием масок и перчаток следили волонтеры, дежурившие у входа на каждый сектор. Если кто-то из болельщиков снимал маску или перчатки, добровольцы подходили и просили надеть. Впрочем, несмотря на все меры предосторожности, на одной из центральных трибун болельщики, располагавшиеся над туннелем, ведущим в подтрибунные помещения, пренебрегли требованиями. Как отмечал за день до матча директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, в таких случаях нарушители будут отвечать в соответствии с КоАП РФ, а контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза будет выносить решения в отношении клубов.
Если в первом тайме пришедшие на "Фишт" болельщики активно реагировали на каждое действие, то после перерыва, когда счет в пользу "Сочи" стал неуклонно расти, зрители в общей массе стали более сдержанно реагировать на происходящее. Это позволило отдельным фанатам ярче проявить себя - на практически пустом стадионе любой выкрик в поддержку той или иной команды был отчетливо слышен. По окончании встречи трибуны радостно отреагировали на объявление о том, что лучшим игроком матча признали голкипера "Ростова" Дениса Попова.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|15
|5
|2
|44-10
|50
|2
|Локомотив
|22
|12
|5
|5
|32-25
|41
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|23
|11
|5
|7
|40-44
|38
|5
|ЦСКА
|22
|10
|6
|6
|29-22
|36
|6
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|7
|Арсенал
|22
|8
|4
|10
|25-27
|28
|8
|Спартак
|22
|8
|4
|10
|24-23
|28
|9
|Сочи
|23
|7
|6
|10
|36-29
|27
|10
|Уфа
|22
|6
|9
|7
|16-19
|27
|11
|Урал
|22
|6
|7
|9
|26-41
|25
|12
|Тамбов
|22
|7
|4
|11
|26-27
|25
|13
|Ахмат
|23
|5
|8
|10
|20-31
|23
|14
|Рубин
|22
|5
|8
|9
|12-22
|23
|15
|Оренбург
|22
|6
|5
|11
|26-36
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|6
|4
|13
|24-33
|22