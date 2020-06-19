"Сочи" со счетом 10:1 разгромил "Ростов", игравший самым молодым составом в истории РПЛ

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. "Сочи" на своем поле победил "Ростов" со счетом 10:1 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Счет на 47-й секунде встречи открыл 17-летний футболист "Ростова" Роман Романов. В составе "Сочи" голы забили Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (46, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86), Никита Колдунов (87). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Владимир Абрамов (7). 17-летний голкипер дончан Денис Попов на 26-й минуте отразил пенальти в исполнении Заболотного. Вратаря признали лучшим игроком встречи. Футболисты "Сочи" нанесли 43 удара по воротам против двух у "Ростова". При том, что Попов пропустил 10 мячей, он установил рекорд чемпионатов России по количеству спасений за матч - 15.

"Ростов" выпустил самый молодой состав в истории РПЛ. Средний возраст игроков основы составил 18 лет, заявки - 17,2 года. "Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команду и тренеров отправили на карантин. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок. Футболистами "Ростова" руководил тренер молодежной команды Заур Тедеев. Все игроки "Ростова" провели дебютный матч в чемпионате России. Романов стал самым молодым автором гола в истории "Ростова" и пятым - в истории РПЛ (17 лет, 2 месяца 21 день).

В матче случилось повторение крупнейшего счета в истории чемпионатов России - в 2000 году московский "Локомотив" разгромил элистинский "Уралан" - 9:0, при этом до "Сочи" 10 мячей не забивала ни одна команда. Кроме того, в матче был повторен рекорд по общему количеству голов - в 1992 году 11 мячей было забито во встрече между московским "Асмаралом" и петербургским "Зенитом" (8:3). Кокорин по итогам матча преодолел отметку в 100 голов в карьере и вошел в символический клуб Григория Федотова.

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига - 16 мая. 11 июня - испанская, 17 июня - английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии. Матчи чемпионата России проходят со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен, в пятницу оба коллектива воспользовались этой возможностью.

Сочинцы поддерживали "Ростов"

Болельщикам на стадионе "Фишт" было необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, а также носить маски и перчатки. Маску пришлось надеть даже талисману "Сочи" - Барсу. Любители футбола могли получить средства индивидуальной защиты перед входом на территорию арены. Игру посетили 2807 зрителей при разрешенных 4370 (10% от вместимости).