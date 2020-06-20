Колосков: футболисты "Ростова" играли убедительно против "Сочи", пока у них были силы

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодые футболисты "Ростова" до тех пор, пока у них были силы, действовали в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" очень убедительно. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Сочи" в пятницу дома разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Донской клуб выпустил самый молодой состав в истории РПЛ - средний возраст игроков заявки составил 17,2 года. "Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе были зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры ушли на карантин. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

"Изначально было ясно, что игра завершится с крупным счетом, так как за одну команду выступят мальчишки, а в составе другой выйдут сформировавшиеся футболисты. Результат был предсказуем, но можно сделать вывод, что ростовская молодежь, когда у нее еще были силы, играла очень убедительно. Это техничная команда, она играла без суеты. Из этих футболистов потом вполне могут вырасти хорошие игроки", - сказал Колосков.

"Класс, мастерство и физическая подготовка все определили. Их вратаря нельзя винить, хоть он и пропустил 10 голов. Многие другие ребята проявили себя, когда они были в состоянии выполнять технические приемы", - добавил он.

По словам Колоскова, руководители ростовского клуба должны провести расследование относительно факта заражения игроков коронавирусом. "Все, что происходит, можно назвать разгильдяйством отдельных игроков. Когда один футболист куда-то уехал, то это уже вызывает удивление, ведь такие действия могли привести к срыву чемпионата. Нужно, чтобы РФС, РПЛ и Роспотребнадзор все выявили, да и для мальчишек слишком высокий риск, какой удар по их психике, если она не выдержит этого результата", - отметил Колосков.