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Футбол в России

Футболисты "Урала" сдали тесты на коронавирус, все результаты отрицательные

В субботу "Урал" проведет матч 23-го тура РПЛ с "Рубином"

ТАСС, 20 июня. Игроки екатеринбургского футбольного клуба "Урал" перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином" прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что все результаты тестов дали отрицательный результат. На данный момент все игроки основного состава, за исключением нападающего Павла Погребняка, готовы принять участие в матче с казанцами. 22 мая "Урал" сообщил, что в ходе тестирования у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция, форвард был выписан из больницы 2 июня. Сообщается, что он здоров, но пока тренируется по индивидуальной программе.

Матч "Урал" - "Рубин" пройдет в субботу в Екатеринбурге, начало - 14:00 мск. В турнирной таблице чемпионата России "Урал" занимает 11-е место, набрав 25 очков, "Рубин" с 23 очками идет 14-м.

Теги
Российский футбол
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