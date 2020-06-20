Даешь молодежь. Самые юные дебютанты чемпионата России по футболу

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков, Андрей Михайлов/. В пятницу состоялся один из самых странных матчей в чемпионатах России по футболу. "Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1, донской клуб из-за вспышки коронавируса выпустил самый молодой состав в истории турнира. На игру против основного состава сочинцев была заявлена даже не молодежная команда, а юниоры, которые после паузы, вызванной пандемией, успели провести лишь одну тренировку. Но несмотря на это, именно "Ростов" открыл счет, а вратарь команды Денис Попов установил рекорд лиги по количеству сейвов (15) и отразил пенальти. ТАСС вспоминает истории самых молодых дебютантов за всю историю чемпионатов России. Алексей Ребко

Описание Алексей Ребко (слева), 2008 год © Станислав Красильников/ТАСС

В 2002 году главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев выпустил Ребко на замену в концовке матча с "Зенитом" (4:3). На тот момент полузащитнику было 16 лет 78 дней, и он только-только закончил седьмой класс. Ребко стал самым молодым футболистом, выходившим на поле в истории "Спартака" и самым молодым за всю историю чемпионата России. Впрочем, профессиональная карьера полузащитника заметными успехами не изобиловала. Уже в 2003 году он надолго прописался в лазарете с травмой ахилла, а еще через четыре года ушел из "Спартака" и начал "кочевать" по другим командам. В 2019-м объявил о завершении карьеры. Джано Ананидзе

Описание Джано Ананидзе (справа), 2016 год © Станислав Красильников/ТАСС

Вряд ли можно вспомнить игрока, на которого в "Спартаке" в последние годы возлагали бы больше надежд, чем на грузинского полузащитника. Его пригласили из "молодежки" киевского "Динамо" за более чем приличные для юниора 300 тысяч долларов, сразу же дали профессиональный контракт, а уже через год, в 2009-м, начали привлекать к основе. Впервые он вышел на поле в составе "Спартака" в июле в матче Кубка России с "Краснодаром", а уже 1 августа дебютировал в национальном чемпионате. В октябре он открыл счет в матче с "Локомотивом" (3:0), став самым юным автором гола в истории российского первенства (17 лет и 8 дней). Болельщики ждали, что из него рано или поздно вырастет новый лидер полузащиты. Но год за годом грузинский полузащитник лишь коллекционировал новые травмы, не прибавлял в мышечной массе и, откровенно говоря, остановился в развитии. В январе 2020 года он расторг контракт с москвичами и перешел в кипрский "Анортосис", где уже к весне снова получил тяжелое повреждение колена. Александр Павленко

Описание Александр Павленко (справа), 2003 год © Виталий Белоусов, Игорь Уткин/ТАСС

Фактически его наставником в "Спартаке" был Егор Титов. Именно его Павленко в итоге должен был заменить в будущем на правах конструктора игры. И, возможно, даже лидера команды. Поначалу все складывалось неплохо. В 16,5 лет его впервые выпустили в основном составе в матче с воронежским "Факелом" (5:0), в дальнейшем он стал крепким игроком ротации со стабильным игровым временем. В 2003 году Титов получил годичную дисквалификацию, следующий ход был за Павленко, но он, что называется, спасовал. Через некоторое время стало очевидно, что полузащитник перестал прогрессировать. Сначала он зачастил по арендам, а в 2010-м его время в "Спартаке" вышло. Свой последний матч на профессиональном уровне Павленко провел в 2018 году в составе "Томи". Павел Мамаев

Описание Павел Мамаев (слева) © Алексей Крутов/ТАСС

Карьера Мамаева начиналась в московском "Торпедо". В июне 2005 года он дебютировал за автозаводцев в матче против "Спартака" (1:3) в возрасте 16 лет и 9 месяцев. Через два года им заинтересовался московский ЦСКА, и уже через некоторое время Павел примерил форму красно-синих. После нескольких успешных еврокубковых кампаний в составе ЦСКА Мамаевым заинтересовались мировые топ-клубы. Говорят, в 2012-м он едва не перешел в английский "Манчестер Юнайтед" - не хватило лишь нужного количества матчей за сборную России для оформления трудовой визы. Спустя некоторое время он перестал попадать в стартовый состав москвичей и уехал играть за "Краснодар". Затем он был вынужден прервать карьеру из-за уголовного дела. Сейчас Мамаев пытается реанимировать карьеру в "Ростове". Роман Мельник В октябре 1993 года он впервые вышел на поле в чемпионате России. Тогда соперником "Луча-Энергии" был "Спартак", так что шансов у владивостокской команды было мало (0:4). Зато Мельник благодаря этой игре стал третьим в списке самых молодых дебютантов турнира (16 лет, 4 месяца, 15 дней), и этот результат не превзойден до сих пор.

Всего за "Луч" форвард отыграл девять лет, провел более 120 матчей, но так и не обзавелся хорошей статистикой голов. В 2003 году он ушел в находкинский "Океан", и с тех пор его следы на высшем уровне российского футбола затерялись. Евгений Зенин Второе место в списке самых молодых игроков в истории чемпионатов России занимает атакующий полузащитник петербургского "Зенита" Евгений Зенин. В августе 1992 года он дебютировал во встрече против московского "Асмарала", которая завершилась со счетом 8:3 в пользу столичной команды. Он вышел на поле на 75-й минуте, не сумел отметиться результативными действиями, а соперник после его появления на поле забил восьмой мяч в этой встрече. Тогда ему было 16 лет, 3 месяца и 23 дня. Зенин играл до 2011 года, но не сумел добиться серьезных результатов. Помимо "Зенита" он играл за тульский "Арсенал", петербургский "Локомотив", краснодарскую "Кубань", липецкий "Металлург", "Луховицы". В настоящее время работает в академии "Зенита" в качестве тренера команды, составленной из игроков не старше 15 лет. Сергей Ревякин

Описание Сергей Ревякин © Артем Коротаев/ТАСС

Самым юным вратарем в истории российского футбола является Сергей Ревякин из ЦСКА. 27 ноября 2011 года после удаления Сергея Чепчугова он вышел на поле в возрасте 16 лет, 7 месяцев и 25 дней в матче чемпионата России с "Анжи" и пропустил с пенальти от Самюэля Это'О. Моложе Сергея в истории чемпионатов СССР был только Дмитрий Харин, который дебютировал в воротах московского "Торпедо" в 1984 году, когда ему было 16 лет, 3 месяца и 7 дней. Для сравнения, Денису Попову в день игры против "Сочи" было 17 лет, 9 месяцев и 21 день. Ревякин не сумел навязать серьезную конкуренцию бессменному первому номеру ЦСКА Игорю Акинфееву. После ухода из армейского клуба он выступал за "Армавир", "Домодедово", московский и армянский клубы "Арарат". В последнем из них голкипер, которому сейчас 25 лет, играет с 2019 года. Владислав Радимов

Описание Владислав Радимов (слева), 1999 год © Фотохроника ТАСС

Полузащитник, чьи самые яркие годы карьеры прошли в "Зените", дебютировал в чемпионате России в составе ЦСКА в матче против "Океана". Радимов вышел на поле на 74-й минуте, когда его команда уступала со счетом 2:3. После появления на поле 16-летнего хавбека армейцы пропустили еще два мяча. В отличие от Зенина Радимов после неудачного дебюта сумел закрепиться на высоком уровне - в разные годы он играл за сборную России, испанскую "Сарагосу", болгарский "Левски", московское "Динамо" и "Крылья Советов". С 2003-го по 2008-й выступал за "Зенит", вместе с которым стал обладателем Кубка премьер-лиги и Суперкубка России, чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. В настоящее время он занимает пост главного тренера "Зенита-2", который выступает в группе "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги. Ильзат Ахметов

Описание Ильзат Ахметов, 2018 год © Егор Алеев/ТАСС

Дебютировал в чемпионате России в 2014 году в составе казанского "Рубина" в матче против саранской "Мордовии" (5:0). В этой встрече 16-летний полузащитник провел на поле четыре минуты. Всего же за четыре года в клубе из столицы Татарстана он так и не сумел завоевать место в составе и в 2018 году перешел в ЦСКА, где продолжает выступать по сей день. Именно в армейском клубе он забил первые голы в профессиональной карьере и получил вызов в сборную России. Александр Салугин

Описание Александр Салугин, 2005 год © Олег Наумов/ТАСС