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Футбол в России

Тарханов: футболистам "Урала" не хватило точности в завершении атак в матче с "Рубином"

Бывший главный тренер екатеринбургского клуба отметил, что "Рубин" реализовал все свои моменты
Александр Тарханов Егор Алееев/ТАСС
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Александр Тарханов
© Егор Алееев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистов екатеринбургского "Урала" подвела неточность в завершении атак в домашнем матче Тинькофф - Российской премьер-лиги с казанским "Рубином". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

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"Урал" в субботу уступил в игре 23-го тура чемпионата России "Рубину" со счетом 1:2.

"Двигались обе команды хорошо, хорошо оборонялся "Рубин". "Уралу" чуть-чуть не хватило в концовке, после удаления преимущество было большое", - сказал Тарханов.

"Рубин" победил именно за счет своих двух голов, особых моментов у него не было. Игра была равная, у казанцев первый гол [Хвича] Кварацхелия красивый забил. В конце игры давление у "Урала" было большое, много передач в штрафной площади, но точности в завершении не было", - добавил он.

В турнирной таблице чемпионата России "Урал" с 25 очками располагается на 12-м месте. В следующем туре команда 28 июня дома сыграет с "Тамбовом".

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