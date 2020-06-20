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Футбол в России

Парфенов: "Урал" мог решить исход игры с "Рубином" еще в первом тайме

В субботу "Урал" дома проиграл "Рубину" со счетом 1:2, екатеринбуржцы открыли счет в матче
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" могли решить исход встречи 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином" еще в первом тайме. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.

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В субботу "Урал" дома уступил "Рубину" со счетом 1:2, хозяева открыли счет в матче. На второй минуте "Урал" забил гол, однако после консультации главного арбитра с видеоассистентом рефери (VAR) взятие ворот было отменено.

"Обидно дома проигрывать при своих болельщиках, семь месяцев дома не было матчей, настраивались. Как показал первый тайм, достаточно моментов создавали и тогда уже могли решить исход игры, - сказал Парфенов. - Непонятен отмененный мяч с объяснением, что вратарю мешал игрок".

"Забили мяч, контролировали игру, потеряли концентрацию во время штрафного удара, вернули соперника в игру. Что касается второго гола, то это много, когда один человек обыгрывает одного-двух футбоистов, в других зонах начинаются проблемы", - добавил он.

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Парфенов остался недоволен игрой нападающего Андрея Панюкова, который был заменен на Дмитрия Ефремова. "Панюков не создавал такого давления и остроты. Ефремов был посвежее и побыстрее, Андрей проигрывал единоборства, мало цеплялся за мячи, мало было открываний", - отметил он.

Тренер объяснил, почему "Уралу" не удалось воспользоваться удалением у соперника в конце игры. "Не хватило побольше смены направления атак, надо было менять фланги, заставлять соперника побольше двигаться, уставать, мало было дальних ударов. Матч показал, что кондиции будут приходить через игры, надо прибавлять в уверенности", - отметил он.

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