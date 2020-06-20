Парфенов: "Урал" мог решить исход игры с "Рубином" еще в первом тайме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" могли решить исход встречи 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином" еще в первом тайме. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.

В субботу "Урал" дома уступил "Рубину" со счетом 1:2, хозяева открыли счет в матче. На второй минуте "Урал" забил гол, однако после консультации главного арбитра с видеоассистентом рефери (VAR) взятие ворот было отменено.

"Обидно дома проигрывать при своих болельщиках, семь месяцев дома не было матчей, настраивались. Как показал первый тайм, достаточно моментов создавали и тогда уже могли решить исход игры, - сказал Парфенов. - Непонятен отмененный мяч с объяснением, что вратарю мешал игрок".

"Забили мяч, контролировали игру, потеряли концентрацию во время штрафного удара, вернули соперника в игру. Что касается второго гола, то это много, когда один человек обыгрывает одного-двух футбоистов, в других зонах начинаются проблемы", - добавил он.