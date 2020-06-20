Слуцкий заявил, что у него нет претензий к защите "Рубина" в матче РПЛ с "Уралом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий не считает, что его команда плохо сыграла в обороне в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом". Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Рубин" в субботу обыграл в гостях "Урал" со счетом 2:1. На 71-й минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник и капитан "Рубина" Вячеслав Подберезкин.

"Я допускал, что игра будет неровная, но получилось так, что начало мы провалили, а с середины первого тайма и во втором тайме до удаления мы доминировали, - сказал Слуцкий. - Третье удаление подряд - это, мне кажется, легкий перебор. Мы в четырех встречах пропустили два мяча, у меня нет причин быть недовольным игроками защиты, у нас есть система дисциплинарных взысканий, куда входят и красные карточки. Мы будем принимать дальше решение, но Подберезкин, на мой взгляд, не видел Эрика Бикфалви - это не была сверхнамеренная красная карточка, а что касается качества игры, то пока я не готов обсуждать".

На "Екатеринбург-Арене" присутствовало 3,5 тыс. зрителей, что соответствует максимальной квоте - 10% от вместимости стадиона.

"Мы уже достаточно долго живем в периоде коронавируса, мне не показалось, что игра была на пустом стадионе, мне кажется, когда мы играли с "Тамбовом", там было меньше зрителей, - отметил Слуцкий. - На мой взгляд, с десятью процентами гораздо лучше, чем без зрителей".