"Локомотив" выделит сектор на стадионе для медработников на матче РПЛ с "Оренбургом"

ТАСС, 20 июня. Московский "Локомотив" выделит сектор для медицинских работников на своей арене на матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
Также сообщается, что футболисты "Локомотива" и "Оренбурга" выйдут в специальных повязках со словами благодарности медицинским сотрудникам. На игровых майках "Локомотива" будет размещена соответствующая надпись. Отмечается, что после игры футболки поступят в продажу в клубный магазин, а вырученные средства будут направлены в одну из больниц.
Кроме того, клуб предоставит медицинским сотрудникам льготы на оставшиеся матчи текущего сезона, а также скидку на билеты на все домашние матчи сезона-2020/21. Символический знак врачу "Локомотива" Никите Карлицкому вручит главный агроном клуба Владислав Лысенко, победивший коронавирус благодаря усилиям Карлицкого и его коллег.
Матч "Локомотив" - "Оренбург" пройдет в Москве 21 июня и начнется в 17:30 мск. В турнирной таблице "Локомотив" идет на втором месте, набрав 41 очко, "Оренбург" занимает предпоследнюю, 15-ю строчку, имея в активе 23 очка. Матч с "Оренбургом" станет первой официальной встречей для Марко Николича в качестве главного тренера "Локомотива".