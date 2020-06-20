"Локомотив" выделит сектор на стадионе для медработников на матче РПЛ с "Оренбургом"

ТАСС, 20 июня. Московский "Локомотив" выделит сектор для медицинских работников на своей арене на матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Также сообщается, что футболисты "Локомотива" и "Оренбурга" выйдут в специальных повязках со словами благодарности медицинским сотрудникам. На игровых майках "Локомотива" будет размещена соответствующая надпись. Отмечается, что после игры футболки поступят в продажу в клубный магазин, а вырученные средства будут направлены в одну из больниц.