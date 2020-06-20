Тренер ЦСКА Гончаренко считает, что команда подошла в хорошей форме к игре РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА подошли к матчу 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" в хорошей форме. Такое мнение во флеш-интервью в эфире "Матч ТВ" высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА и "Зенит" встретятся в первом после паузы туре РПЛ

Продолжение следует. ЦСКА и "Зенит" встретятся в первом после паузы туре РПЛ

Матч между ЦСКА и "Зенитом" стал для команд первым после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Встреча началась в 19:00 мск.

"Без футбола было тяжело, - сказал Гончаренко. - По тренировкам команда в хорошем состоянии. Думаю, что у нас хорошо сбалансированная команда, поэтому проблем с составом нет".

"Отсутствие болельщиков не является какой-то проблемой для нас. Слава богу, что хоть 10% есть", - добавил главный тренер ЦСКА.

Армейцы после 22 туров занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. "Зенит" располагается на первой строчке, в активе петербуржцев 50 очков.