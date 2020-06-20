Продолжение следует. ЦСКА и "Зенит" встретятся в первом после паузы туре РПЛ

ТАСС, 20 июня. Программа первого после связанной с пандемией коронавируса тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В стартовой игре "Урал" в Екатеринбурге примет казанский "Рубин" (начало - 14:00 мск), позже в Туле сыграют "Арсенал" и московский "Спартак" (16:30 мск), а в заключительной встрече дня столичный ЦСКА дома примет петербургский "Зенит" (19:00 мск).

23-й тур чемпионата России посвящен медикам. В рамках акции матчи посетят работники сферы здравоохранения, инициаторами идеи были РФС и РПЛ. Как рассказал 18 июня директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин, на всех аренах размещены специальные баннеры, а игроки команд будут выходить на поле в повязках с надписью "Спасибо врачам". Это можно было увидеть в стартовых матчах между "Крыльями Советов" и "Ахматом" (2:4), "Сочи" и "Ростовом" (10:1).

Последняя встреча в расписании игрового дня станет центральной во всем туре - занимающий первое место "Зенит" (50 очков) отправится в гости к идущему пятым ЦСКА (36). До вынужденной приостановки чемпионата России обе команды провели по три матча во время весенней части турнира, однако не смогли добиться в них максимальных результатов. "Зенит" набрал пять очков из девяти возможных, сыграв вничью со столичным "Локомотивом" и "Уфой" (оба раза - 0:0), а также крупно обыграв "Урал" (7:1). Армейцы набрали всего два очка - дома они сыграли вничью с "Уралом" (1:1) и "Уфой" (0:0), а в гостях потерпели поражение от "Ростова" (2:3).

Во время перерыва в РПЛ команды провели по одному товарищескому матчу. Петербуржцы обыграли "Уфу" (1:0), а москвичи уступили "Арсеналу" (2:3). Также клубы продлили контракты с главными тренерами. Сергей Семак заключил с "Зенитом" соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон, а ЦСКА подписал договор с Виктором Гончаренко сроком на один год.

Команды подходят к игре с разными кадровыми ситуациями. У ЦСКА во встрече не сыграют полузащитники Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов - первый восстанавливается после травмы бедра, второму была сделана операция на плече, его болельщики не увидят на поле до конца сезона. В "Зените" под вопросом находится участие в матче защитника Эмануэля Мамманы, который пропустил восемь месяцев из-за травмы крестообразных связок. Аргентинец приступил к тренировкам несколько дней назад.