Продолжение следует. ЦСКА и "Зенит" встретятся в первом после паузы туре РПЛ

ТАСС, 20 июня. Программа первого после связанной с пандемией коронавируса тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В стартовой игре "Урал" в Екатеринбурге примет казанский "Рубин" (начало - 14:00 мск), позже в Туле сыграют "Арсенал" и московский "Спартак" (16:30 мск), а в заключительной встрече дня столичный ЦСКА дома примет петербургский "Зенит" (19:00 мск).
23-й тур чемпионата России посвящен медикам. В рамках акции матчи посетят работники сферы здравоохранения, инициаторами идеи были РФС и РПЛ. Как рассказал 18 июня директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин, на всех аренах размещены специальные баннеры, а игроки команд будут выходить на поле в повязках с надписью "Спасибо врачам". Это можно было увидеть в стартовых матчах между "Крыльями Советов" и "Ахматом" (2:4), "Сочи" и "Ростовом" (10:1).
Последняя встреча в расписании игрового дня станет центральной во всем туре - занимающий первое место "Зенит" (50 очков) отправится в гости к идущему пятым ЦСКА (36). До вынужденной приостановки чемпионата России обе команды провели по три матча во время весенней части турнира, однако не смогли добиться в них максимальных результатов. "Зенит" набрал пять очков из девяти возможных, сыграв вничью со столичным "Локомотивом" и "Уфой" (оба раза - 0:0), а также крупно обыграв "Урал" (7:1). Армейцы набрали всего два очка - дома они сыграли вничью с "Уралом" (1:1) и "Уфой" (0:0), а в гостях потерпели поражение от "Ростова" (2:3).
Во время перерыва в РПЛ команды провели по одному товарищескому матчу. Петербуржцы обыграли "Уфу" (1:0), а москвичи уступили "Арсеналу" (2:3). Также клубы продлили контракты с главными тренерами. Сергей Семак заключил с "Зенитом" соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон, а ЦСКА подписал договор с Виктором Гончаренко сроком на один год.
Команды подходят к игре с разными кадровыми ситуациями. У ЦСКА во встрече не сыграют полузащитники Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов - первый восстанавливается после травмы бедра, второму была сделана операция на плече, его болельщики не увидят на поле до конца сезона. В "Зените" под вопросом находится участие в матче защитника Эмануэля Мамманы, который пропустил восемь месяцев из-за травмы крестообразных связок. Аргентинец приступил к тренировкам несколько дней назад.
Матч на "ВЭБ-Арене" станет 65-м в российской истории противостояния команд. Армейцы одержали 25 побед, петербуржцы были сильнее 22 раза, еще 17 встреч завершились вничью. В чемпионате России "Зенит" не обыгрывал ЦСКА с 2014 года (три ничьи и одно поражение). При этом в 2016 году в матчах за Кубок и Суперкубок России клуб из Санкт-Петербурга победил и завоевал два трофея.
Возвращение футбола в Екатеринбург и Тулу
Игровой день начнется в Екатеринбурге, где сойдутся "Урал" (11-е место, 25 очков) и "Рубин" (14-е место, 23 очка). Екатеринбуржцы весной сыграли вничью с ЦСКА (1:1), а потом уступили "Сочи" (0:2) и "Зениту" (1:7). Казанский клуб в конце прошлого года назначил на пост главного тренера бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого. При нем команда сыграла вничью с "Тамбовом" (0:0), проиграла самарским "Крыльям Советов" (0:1) и победила "Арсенал" (1:0).
"Урал" во время паузы не проводил товарищеских матчей. "Рубин" сыграл против основного и молодежного составов "Крыльев Советов", обе встречи завершились со счетом 1:1. В субботу во встрече не примут участие форвард екатеринбуржцев Павел Погребняк и защитник команды из столицы Татарстана Николай Поярков. Первый был заражен коронавирусом и продолжает тренироваться под наблюдением, второй лечится и остается на самоизоляции.
Во время паузы о завершении карьеры объявил полузащитник "Урала" Николай Димитров, а защитник Михаил Меркулов покинул команду после истечения срока контракта (его новым клубом стал именно "Рубин" - прим. ТАСС). В составе казанцев из-за травм встречу пропустят защитник Силвие Бегич, а также полузащитники Дмитрий Тарасов и Александр Зуев.
Во второй встрече дня занимающий седьмое место "Арсенал" (28) примет располагающийся на восьмой строчке "Спартак" (28). В рамках подготовки к возобновлению чемпионата туляки в Москве обыграли ЦСКА (3:2), а красно-белые в контрольной встрече крупно уступили "Динамо" (1:4). Главный тренер столичной команды Доменико Тедеско в преддверии возобновления чемпионата страны отметил, что результат товарищеской игры не вызывает у него беспокойства. Она была проведена для возможности дать шанс футболистам сыграть на альтернативных позициях.
"Арсенал" в трех весенних матчах РПЛ набрал три очка из девяти возможных. Команда Игоря Черевченко обыграла "Сочи" (2:1), после чего потерпела поражения от "Оренбурга" (0:2) и "Рубина" (0:1). "Спартак" на том же отрезке турнира набрал вдвое больше очков. Красно-белые обыграли "Динамо" (2:0) и "Оренбург" (3:1), а также проиграли "Краснодару" (0:1).
Во время паузы в чемпионате состав "Спартака" претерпел минимальные изменения - клуб покинул чемпион мира 2014 года немец Андре Шюррле, так как срок его аренды из дортмундской "Боруссии" подошел к концу. Кроме того, красно-белые подписали полноценный контракт с форвардом Александром Соболевым. В предстоящем матче за "Арсенал" из-за дисквалификации не сможет сыграть защитник Александр Денисов, также встречу пропустят травмированные голкипер Егор Шамов и полузащитник Александр Ломовицкий. У "Спартака" кадровых потерь нет, однако под сомнением находится участие во встрече полузащитников Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева, которые были заражены коронавирусом.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|15
|5
|2
|44-10
|50
|2
|Локомотив
|22
|12
|5
|5
|32-25
|41
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|23
|11
|5
|7
|40-44
|38
|5
|ЦСКА
|22
|10
|6
|6
|29-22
|36
|6
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|7
|Арсенал
|22
|8
|4
|10
|25-27
|28
|8
|Спартак
|22
|8
|4
|10
|24-23
|28
|9
|Сочи
|23
|7
|6
|10
|36-29
|27
|10
|Уфа
|22
|6
|9
|7
|16-19
|27
|11
|Урал
|22
|6
|7
|9
|26-41
|25
|12
|Тамбов
|22
|7
|4
|11
|26-27
|25
|13
|Ахмат
|23
|5
|8
|10
|20-31
|23
|14
|Рубин
|22
|5
|8
|9
|12-22
|23
|15
|Оренбург
|22
|6
|5
|11
|26-36
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|6
|4
|13
|24-33
|22