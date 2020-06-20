Хинкель: решение выпустить перенесшего COVID-19 Бакаева в игре с "Арсеналом" было сложным

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Тренеры московского футбольного клуба "Спартак" приняли сложное решение, выпустив переболевшего коронавирусом полузащитника Зелимхана Бакаева в стартовом составе на матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом". Об этом на пресс-конференции сообщил ассистент главного тренера красно-белых Доменико Тедеско Андреас Хинкель.

"Спартак" обыграл "Арсенал" и прервал серию из трех поражений в очных встречах в РПЛ

В субботу "Спартак" победил в гостях "Арсенал" со счетом 3:2 в 23-м туре РПЛ. Для красно-белых этот матч стал первым после возобновления сезона в РПЛ. Бакаев, который был одним из лидеров "Спартака" в первой половине сезона, перенес коронавирус и возобновил тренировки 9 июня.

"Бакаев вышел сегодня после болезни, - сказал Хинкель. - Сегодняшнее решение о его выходе в стартовом составе далось нелегко. Конкуренция высокая, но он выполнил установку".

"Очень понравилось, как ребята компактно сыграли сегодня, - добавил специалист. - У соперника были хорошие исполнители, важной задачей было не давать им развернуться и не давать мяча".

Обязанности главного тренера исполнял Хинкель, так как Тедеско отбывает дисквалификацию.