Футболисты выразили благодарность врачам по ходу матча РПЛ ЦСКА - "Зенит"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА и петербургского "Зенита" выразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией, по ходу матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

ЦСКА и "Зенит" встретятся в первом после паузы туре РПЛ

Продолжение следует. ЦСКА и "Зенит" встретятся в первом после паузы туре РПЛ

На 21-й минуте встреча на "ВЭБ-Арене" приостановилась, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона, на трибунах был размещен баннер с надписью "Спасибо врачам". Футболисты "Зенита" вышли на предматчевое построение в майках с фотографиями погибших петербургских медицинских сотрудников. 23-й тур РПЛ посвящен медицинским работникам.

Матчи чемпионата России проходят со зрителями. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности, команды имеют право на пять замен.

В данный момент встреча продолжается, идет первый тайм, "Зенит" ведет со счетом 2:0. Армейцы после 22 туров занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. "Зенит" располагается на первой строчке, в активе петербуржцев 50 очков.